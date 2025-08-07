晴時多雲

2026民雄打貓馬拉松 補給站有新庄剛志最愛的吉米鹿厚蛋捲

2025/08/07 15:09

2026民雄打貓馬拉松賽大會提供的全彩紀念衣。（記者蔡宗勳攝）2026民雄打貓馬拉松賽大會提供的全彩紀念衣。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕2026第二屆民雄打貓馬拉松將於明年1月4日開跑，分全程馬拉松42公里、半程馬拉松21公里、挑戰組11公里與休閒組6公里。15處補給站將供應在地特色美食，包括日職火腿隊總教練新庄剛志最愛的吉米鹿厚蛋捲。民雄鄉長林于玲今日宣布，7日中午起受理報名，歡迎大家吃吃喝喝暢遊民雄。

第一屆民雄打貓馬拉松有超過5000名跑者參與，第二屆賽事由民雄文教基金會接棒籌備，攜手民雄國際青商會、阿公店長跑協會、台灣野孩子野跑協會、噗嚨共YA跑團、嘉義市北回慢跑協會、嘉義市鐵人三項協會等專業跑團共同籌劃，並由民雄鄉公所擔任召集協調的指導單位，擴大賽事規模，號召全台跑者共襄盛舉。

民雄文教基金會董事長陳明鴻表示，賽事邀請到「公益盲人路跑帶領人～謝忻」擔任代言人，錄製行銷影片及當天開賽現場的跑領人，透過她長期參與公益路跑的經驗及社群平台，提升民雄馬的賽事訊息流量。大會並提供報名參加者全彩紀念衣、民雄特色產品作為完賽伴手禮，賽事部分收入捐助給若竹兒教養院及仲埔教養院。

林于玲指出，民雄打貓馬拉松是體育盛會，更是串起全鄉社區網絡、產業的盛事，邀請更多人用腳步探索在地故事，希望突破第1屆民雄打貓馬拉松逾5000人參與的紀錄，締造第2屆更美好的回憶，鄉民符合設籍期限資格，報名費可減免200元。

相關報導：日職》找到了！ 日本火腿監督新庄剛志朝思暮想的「餅乾」來自嘉義

2026民雄打貓馬拉松賽補給站人氣補給品。（記者蔡宗勳攝）2026民雄打貓馬拉松賽補給站人氣補給品。（記者蔡宗勳攝）

2026民雄打貓馬拉松賽供應在地特色美食。（記者蔡宗勳攝）2026民雄打貓馬拉松賽供應在地特色美食。（記者蔡宗勳攝）

2026民雄打貓馬拉松賽補給站供應日職火腿隊新庄剛志最愛的吉米鹿厚蛋捲。（記者蔡宗勳攝）2026民雄打貓馬拉松賽補給站供應日職火腿隊新庄剛志最愛的吉米鹿厚蛋捲。（記者蔡宗勳攝）

2026民雄打貓馬拉松賽即日起報名。（記者蔡宗勳攝）2026民雄打貓馬拉松賽即日起報名。（記者蔡宗勳攝）

