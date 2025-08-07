晴時多雲

亞洲盃》賀博國際賽首秀令人驚艷 韓媒讚「台灣籃球厲害」

2025/08/07 15:18

賀博。（資料照，取自FIBA官網）賀博。（資料照，取自FIBA官網）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣男籃在2025亞洲盃小組賽以95：87扳倒菲律賓，成功開胡，陳盈駿豪取34分成為最大功臣，而19歲的賀博穿上國家隊戰袍的首場國際賽表現大放異彩，也引起外媒注意。

台美混血的賀博就讀哈佛大學，在NCAA的首個賽季繳出場均14.6分、4.1籃板、1.8助攻，全票獲選常春藤聯盟的年度最佳新人，今夏他也首度穿上台灣隊戰袍出戰亞洲盃，首場比賽就有14分、4籃板、2抄截的演出，成為台灣男籃鋒線的重要戰力。

南韓媒體「Basketball Korea」特別撰文介紹他的背景，說明他在比賽的表現，稱台灣的未來不容忽視，還力讚他是值得關注的好手，另外也提到哥哥賀丹上場不到11分鐘也繳出4分、2籃板，兩人都是出色的搖擺人。

該篇文章作者也向本報記者提到，賀博的表現令人驚艷，很訝異為何台灣會突然出現「賀家兄弟」，他還用說：「台灣籃球厲害！」另外，「JumpBall籃球雜誌」記者也用「Amazing（精彩）」形容台灣戰勝菲律賓一戰。

台灣隊在小組賽被分在D組，將與上屆第3名紐西蘭、杭州亞運金牌菲律賓及伊拉克競逐2席8強資格，今只要贏伊拉克，且菲律賓輸紐西蘭，9日將跟紐西蘭拚分組第1直接晉級8強。

