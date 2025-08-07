中職》當年陪胡金龍簽約道奇 陳江和擔心他遇到詐騙集團

中信兄弟首席教練陳江和（左）擔任神秘嘉賓，為胡金龍（右）送上鮮花祝福。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天統一獅老將胡金龍引退記者會上，中信兄弟首席教練「紅龜」陳江和驚喜現身，並獻花送上祝福，胡金龍又驚又喜，他笑說，「當初去道奇簽約，是紅龜陪我一起去的，因為他怕我遇到詐騙集團。」陳江和說，「當初陪金龍去簽約，現在把他接回來了，有始有終嘛。」

胡金龍熱愛打高爾夫球，退休後的生活，胡金龍表示，再慢慢規劃，當高爾夫職業選手太晚了，打不贏人家，就當作休閒活動調適，如果當作職業應該會滿痛苦的。

胡金龍長年在外征戰，他說，感謝家人，棒球路上很辛苦，當球員的另一半不是那麼簡單，早出晚歸，很少時間在家哩，謝謝老婆打點好家務，讓他在場上拚搏無後顧之憂。

陳鏞基比胡金龍年長，但比他晚退休，胡金龍說，「我們兩人一直都有在聊退休的事情，還開玩笑說誰先退休，阿基的身手、成績各方面都還可以，我無法守備，這樣沒辦法幫助球隊，怕給球隊帶來負擔，今年趁還有一點點油繼續打，希望成績不要太難看，對球隊還有貢獻，最終希望拿到總冠軍。」

回首來時路，胡金龍鼓勵後輩，「人一定會遇到好或不好，明天又是新的一天，不要說表現不好或低潮就放棄。」

中信兄弟首席教練陳江和（左）擔任神秘嘉賓，為胡金龍（右）送上鮮花祝福。（記者陳志曲攝）

