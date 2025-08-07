晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》當年陪胡金龍簽約道奇 陳江和擔心他遇到詐騙集團

2025/08/07 15:35

中信兄弟首席教練陳江和（左）擔任神秘嘉賓，為胡金龍（右）送上鮮花祝福。（記者陳志曲攝）中信兄弟首席教練陳江和（左）擔任神秘嘉賓，為胡金龍（右）送上鮮花祝福。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天統一獅老將胡金龍引退記者會上，中信兄弟首席教練「紅龜」陳江和驚喜現身，並獻花送上祝福，胡金龍又驚又喜，他笑說，「當初去道奇簽約，是紅龜陪我一起去的，因為他怕我遇到詐騙集團。」陳江和說，「當初陪金龍去簽約，現在把他接回來了，有始有終嘛。」

胡金龍熱愛打高爾夫球，退休後的生活，胡金龍表示，再慢慢規劃，當高爾夫職業選手太晚了，打不贏人家，就當作休閒活動調適，如果當作職業應該會滿痛苦的。

胡金龍長年在外征戰，他說，感謝家人，棒球路上很辛苦，當球員的另一半不是那麼簡單，早出晚歸，很少時間在家哩，謝謝老婆打點好家務，讓他在場上拚搏無後顧之憂。

陳鏞基比胡金龍年長，但比他晚退休，胡金龍說，「我們兩人一直都有在聊退休的事情，還開玩笑說誰先退休，阿基的身手、成績各方面都還可以，我無法守備，這樣沒辦法幫助球隊，怕給球隊帶來負擔，今年趁還有一點點油繼續打，希望成績不要太難看，對球隊還有貢獻，最終希望拿到總冠軍。」

回首來時路，胡金龍鼓勵後輩，「人一定會遇到好或不好，明天又是新的一天，不要說表現不好或低潮就放棄。」

中信兄弟首席教練陳江和（左）擔任神秘嘉賓，為胡金龍（右）送上鮮花祝福。（記者陳志曲攝）中信兄弟首席教練陳江和（左）擔任神秘嘉賓，為胡金龍（右）送上鮮花祝福。（記者陳志曲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中