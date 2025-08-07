MLB》史上最偉大球員！大谷展鬼神二刀流 美媒：看你千遍也不厭倦

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天再度展現強投豪打的二刀流身手，先發4局猛飆8K，敲出本季第39轟達成生涯千安里程碑，讓《FOX Sports》分析師韋蘭德（Ben Verlander）直呼：「看大谷打球永遠都不會厭倦。」

大谷翔平今天在主場雙刀出鞘對戰紅雀，不僅敲出本季第39轟，達成生涯千安里程碑之外，他主投4局失1分，僅被擊出2支安打，送出8次三振，54球中有6顆球速突破100英哩（約161公里），展現十足球威。

大谷翔平生涯累積1000安和633次三振，成為史上第7未達成「1000安、500三振」的球員，更寫下「敲出全壘打、飆出至少8K、打點多於自己失分、保送次數多於自己投出的保送」的史上首見紀錄。

《The Athletic》道奇隨隊記者阿達亞（Fabian Ardaya）指出，大谷翔平此役最快球速達101.1英哩（約162.7公里），全壘打擊球初速高達109.5英哩（約176.2公里），這是大谷生涯第4度在同場比賽中達成這項壯舉，不僅能擊出超過100英哩的全壘打，也能投出超過100英哩的火球。

身為「鋼鐵谷粉」的《FOX Sports》分析師韋蘭德發文盛讚：「我再說一次，大谷翔平是史上最偉大的選手，看他打球永遠都不會感到厭倦。」

