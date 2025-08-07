晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》9/20胡金龍引退賽 售票資訊看這裡！

2025/08/07 15:48

統一獅胡金龍（中）引退記者會，與啦啦隊一起展示球衣及專屬商品。（記者陳志曲攝）統一獅胡金龍（中）引退記者會，與啦啦隊一起展示球衣及專屬商品。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕統一獅胡金龍本季結束後將卸下球員身份，今年原訂在台南棒球場安排胡金龍引退儀式，但目前台南棒球場因風災受損無法進行賽事，將引退儀式調整到 9月20日於高雄澄清湖棒球場進行，而高雄澄清湖棒球場曾是胡金龍回到中職的起點義大犀牛主場，讓引退儀式別具意義。

9月20日將由樂天桃猿隊對戰統一獅，當天賽前場外將規劃一系列胡金龍職棒生涯文物展及各項體驗活動，讓球迷搭乘時光機一起回味胡金龍棒球生涯，當天賽後也將舉辦胡金龍引退儀式。

統一獅球團為胡金龍推出引退商品。（記者陳志曲攝）統一獅球團為胡金龍推出引退商品。（記者陳志曲攝）

統一獅球團為胡金龍推出引退商品。（記者陳志曲攝）統一獅球團為胡金龍推出引退商品。（記者陳志曲攝）

統一獅球團為胡金龍推出引退商品。（記者陳志曲攝）統一獅球團為胡金龍推出引退商品。（記者陳志曲攝）

統一獅球團為胡金龍推出引退商品。（記者陳志曲攝）統一獅球團為胡金龍推出引退商品。（記者陳志曲攝）

本次胡金龍 HU'S PARTNER 引退購票好禮也特別推出三大好禮，其中包括胡金龍 HU'S

PARTNER 引退紀念項鍊及胡金龍 HU'S PARTNER 棒球城市徽章組及胡金龍 HU'S

PARTNER 引退報紙專刊,將依據不同票價及區域搭配贈送。

9.20（六）胡金龍引退賽賽事售票將於 8.8（五）中午 12:00 起,依據不同資格優先購票,而 8.10（日）12:00 全面開賣,詳細售票時程如下：

2025 年度季票優先購票

8.08（◑） 12:00~13:00 *每場限購 1 張

8.08（◑） 13:30~17:00 *每場限購 4 張,請依個人觀賽需求,各場次分開選購,非固定座位

2025 獅卡 PLUS 優先購票

8.08（◑） 18:00~8.09（⪠）10:30

兆豐聯名卡優先購票

8.09（⪠） 11:00~19:00

全面開賣

8.10（仼） 12:00 起

售票平台:全台統一超 ibon 售票機台或網路購票

賽事場次:9.20（六）16:05 猿 vs.獅 高雄澄清湖棒球場

票價資訊

AAOA 應援席

l 座位區域:一壘H、I、J、K 區及三壘 P、Q、R、S 區

l 票價:單一票價 980 元

l 活動贈品:胡金龍 HU'S PARTNER 引退紀念項鍊、棒球城市徽章組、引退報紙專刊各一份

熱力應援席

l 座位區域:本後 L、M、N、O 區及 VIP A、B、C 區

l 票價:全票 800 元、半票 700 元、會員優惠票 700 元

l 活動贈品:胡金龍 HU'S PARTNER 引退紀念項鍊、棒球城市徽章組、引退報紙專刊各一份

OAOA 應援席

l 座位區域:一壘 A~G 區及三壘T~Z 區

l 票價:全票 650 元、半票 550 元、會員優惠票 550 元

l 活動贈品:胡金龍 HU'S PARTNER 引退紀念項鍊、棒球城市徽章組、引退報紙專刊各一份

內野第二層

l 座位區域:自由入座無劃位

l 票價:全票 450 元、半票 350 元、會員優惠票 350 元

l 活動贈品:胡金龍 HU'S PARTNER 引退報紙專刊一份

外野自由席

l 座位區域:自由入座無劃位

l 票價:單一票價 350 元

l 活動贈品:胡金龍 HU'S PARTNER 引退報紙專刊一份

