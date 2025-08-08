海盜火球王牌史基斯先發戰紅人 今日賽事預告與轉播

海盜王牌史基斯。（資料照，路透）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，海盜在主場迎戰紅人，將派出火球王牌史基斯（Paul Skenes），挑戰本季第7勝，另一場為勇士在主場出戰馬林魚，請球迷不要錯過！

2025年成都世界運動會盛大展開，我國代表團120名選手已抵達成都，其中拔河隊女子代表隊以爭取六連霸為目標，歷屆奪牌強項合球、健力、壘球、撞球、滑輪溜冰及武術選手也蓄勢待發；另外首次參賽的霹靂舞、美式壁球、滑輪溜冰、直排輪、曲棍球、自由式輪滑、沙灘合球、自由潛水及武術散打，選手們都調整好最佳狀態，準備挑戰來自世界各地的強敵，為國爭光並展現實力。

中職今天有3場轉播，分別是樂天桃猿在大巨蛋對決味全龍，由曾仁和強碰艾璞樂，台鋼雄鷹與統一獅交手，由吉田一將大戰飛力獅，以及中信兄弟將迎戰富邦悍將，魔力藍尬李博登，請喜愛中職球迷準時收看。

MLB

06：30 紅人VS海盜 愛爾達體育1台

07：10 馬林魚VS勇士 緯來體育

世界運動會

08：55 台灣隊 滑水 女/男SKIM/自由式/纜繩寬板資格賽

轉播：愛爾達體育4台

WTT冠軍賽

09：00 橫濱站 32強（上）

11：20 橫濱站 32強（中）

16：30 橫濱站 32強（下）

轉播：愛爾達體育3台

FIBA亞洲盃

15：50 卡達VS南韓 A組預賽

19：00 日本VS伊朗 B組預賽

22：50 澳洲VS黎巴嫩 A組預賽

轉播：愛爾達體育1台

日職

17：00 巨人VS橫濱 DAZN1

中職

18：30 台鋼VS統一 愛爾達體育2台

18：30 味全VS樂天 DAZN2

18：30 悍將VS兄弟 緯來體育

