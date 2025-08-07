晴時多雲

體育 籃球 TPBL

TPBL選秀》名單出爐！狀元熱門劉丞勳領銜 共27人參加

2025/08/07 16:53

健行劉丞勳。（資料照，記者林正堃攝）健行劉丞勳。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL將在8月11日舉辦選秀，聯盟今公布選秀名單，由來自健行科大的前鋒劉丞勳領銜，一共27位選手通過資格審查。

聯盟指出，本次報名球員依場上位置分布為：後衛15名、前鋒11名、中鋒1名。其中幾位重點球員備受矚目，來自政治大學的前鋒鍾理翔身為UBA傳統強權的代表球員，具備優異的身材條件，健行科大的劉丞勳與徐宏瑋更是備受矚目的雙星組合，兩人曾攜手於2021年為泰山高中奪下隊史首座冠軍，徐宏瑋榮膺該年冠軍賽最有價值球員，而劉丞勳則在UBA表現出色，不僅於2022年榮獲新人王，更成為歷史得分王。

旅外球員方面同樣人才薈萃，謝銘駿曾入選2022年U18中華代表隊，2023年榮膺HBL男子組MVP，更被提名全美麥當勞高中明星賽東區大名單，成為繼賀博之後，台灣籃壇史上第二位獲此殊榮的球員。另一位引人注目的是美國出生的華裔球員江加樂，其父母均為來自台灣的布農族原住民，今年首度報名參加選秀會，為本次選秀增添多元色彩。

今年新人選秀會8月11日晚間六點在台北漢來大飯店舉行，屆時將透過官方YouTube平台進行現場直播，邀請全台球迷共同見證台灣籃壇未來新星的誕生時刻。

2025年TPBL 選秀名單。（聯盟提供）2025年TPBL 選秀名單。（聯盟提供）

