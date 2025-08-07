中職》站穩大聯盟的台灣野手掛零 胡金龍告訴你為什麼

統一獅胡金龍出席引退記者會。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕胡金龍當年在美國拚到右肩受傷和右眼視力受損退化，他在2012年底投入中職選秀，外界對他傷勢充滿疑慮，當時義大犀牛仍指名他當選秀狀元郎，事過境遷，如今胡金龍即將引退，他也揭露當年傷勢疑雲。

胡金龍透露，當時在美國打球因撲壘導致右肩關節唇破裂，更因肩頸僵硬壓迫到視神經，造成右眼視神經受損、視力退化，後來返台接受治療，同時肩頸僵硬的症狀緩解，右眼視力才慢慢回復，但肩傷讓他無法正常傳球。

拚到肩、眼受創，胡金龍非常灰心，一度動念退休完全不打球，在南英商工恩師「牛爸」陳献榮教練的開導建議下，胡金龍決定返台選秀延續棒球生涯，他視「牛爸」為一輩子的貴人。

回首來時路，胡金龍說，大聯盟很競爭，不好就是下來，完全沒有灰色地帶，教練團有戰績壓力，有傷或狀況不好就是換人，「不舒服就是吃止痛藥，我不敢跟教練或防護員講，說什麼也要帶傷上去拚，除非是斷手斷腳，不然沒辦法。」

41歲的胡金龍具5年大聯盟資歷，總計出賽118場敲2轟外帶18分打點，打擊率1成76，13年中職生涯累計出賽979場，敲出1249支安打，另有85轟、76盜和562分打點，打擊率3成44。

歷年總計數十名台灣野手挑戰美職，但真正站穩大聯盟的台灣野手掛零，胡金龍坦言，「要在大聯盟一整年穩定輸出，我覺得非常難，真的很難，美國、中南美洲選手先天條件和運動天賦本來就比較好，每天身體都要維持高強度，亞洲人比較難負荷，而且內野又更困難，打擊、守備都要兼顧，站穩大聯盟的日本內野手也不多。」

味全龍總教練葉君璋曾直言，台灣選手想要「輕鬆的成功」，只要旅美就覺得成功8成，上大聯盟打個幾場就認為圓夢了，沒有成為明星球員的企圖心，即使卡關，心態是「反正我回台灣打球就好。」心態成為台將難站穩大聯盟的關鍵因子。

對此，胡金龍建議旅美後輩，不要想說「我要幾年上大聯盟」，心態應該是「我要在大聯盟待幾年」，如果目標只是想上去，一旦上大聯盟心態有可能就空掉了，後面又有更多挑戰接踵而來。

