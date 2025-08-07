晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》站穩大聯盟的台灣野手掛零 胡金龍告訴你為什麼

2025/08/07 17:02

統一獅胡金龍出席引退記者會。（記者陳志曲攝）統一獅胡金龍出席引退記者會。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕胡金龍當年在美國拚到右肩受傷和右眼視力受損退化，他在2012年底投入中職選秀，外界對他傷勢充滿疑慮，當時義大犀牛仍指名他當選秀狀元郎，事過境遷，如今胡金龍即將引退，他也揭露當年傷勢疑雲。

胡金龍透露，當時在美國打球因撲壘導致右肩關節唇破裂，更因肩頸僵硬壓迫到視神經，造成右眼視神經受損、視力退化，後來返台接受治療，同時肩頸僵硬的症狀緩解，右眼視力才慢慢回復，但肩傷讓他無法正常傳球。

拚到肩、眼受創，胡金龍非常灰心，一度動念退休完全不打球，在南英商工恩師「牛爸」陳献榮教練的開導建議下，胡金龍決定返台選秀延續棒球生涯，他視「牛爸」為一輩子的貴人。

回首來時路，胡金龍說，大聯盟很競爭，不好就是下來，完全沒有灰色地帶，教練團有戰績壓力，有傷或狀況不好就是換人，「不舒服就是吃止痛藥，我不敢跟教練或防護員講，說什麼也要帶傷上去拚，除非是斷手斷腳，不然沒辦法。」

41歲的胡金龍具5年大聯盟資歷，總計出賽118場敲2轟外帶18分打點，打擊率1成76，13年中職生涯累計出賽979場，敲出1249支安打，另有85轟、76盜和562分打點，打擊率3成44。

歷年總計數十名台灣野手挑戰美職，但真正站穩大聯盟的台灣野手掛零，胡金龍坦言，「要在大聯盟一整年穩定輸出，我覺得非常難，真的很難，美國、中南美洲選手先天條件和運動天賦本來就比較好，每天身體都要維持高強度，亞洲人比較難負荷，而且內野又更困難，打擊、守備都要兼顧，站穩大聯盟的日本內野手也不多。」

味全龍總教練葉君璋曾直言，台灣選手想要「輕鬆的成功」，只要旅美就覺得成功8成，上大聯盟打個幾場就認為圓夢了，沒有成為明星球員的企圖心，即使卡關，心態是「反正我回台灣打球就好。」心態成為台將難站穩大聯盟的關鍵因子。

對此，胡金龍建議旅美後輩，不要想說「我要幾年上大聯盟」，心態應該是「我要在大聯盟待幾年」，如果目標只是想上去，一旦上大聯盟心態有可能就空掉了，後面又有更多挑戰接踵而來。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中