籃球》總統盃3對3籃球賽8月16日登場 決賽總獎金達178萬

總統盃3對3籃球賽將登場（體育署提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕 由教育部體育署、中華民國3對3籃球協會共同主辦的2025總統盃全民運動賽事3對3籃球賽，規劃比賽組別分為高中男女組、大專男女組及公開男女組，將依序於宜蘭（東區）8月16日至17日、台南（南區）8月30日至31日、桃園（北區）9月13日至14日、台中（中區）10月4日至5日舉辦4區分區預賽，預計有近千隊報名參加，每區前3名隊伍將於11月1日至2日齊聚總統府前凱達格蘭大道，爭奪全國決賽總獎金178萬元，公開組前3名獎金分別為12萬、8萬元、6萬元。

16日首場賽事將在宜蘭進行東區預賽，已有82隊報名參賽，體育署表示，秉持永續經營的精神，本次比賽地點選擇在宜蘭運動公園，該公園擁有10座光電籃球場。

請繼續往下閱讀...

2025總統盃3x3籃球賽邀請臺灣3x3國家代表隊男女國手余祥平及徐詩涵擔任活動大使，杭州亞運3x3籃球金牌得主余祥平表示：「很開心有這麽多人報名參加3x3籃球運動，任何的運動對身體健康及身心狀態都能有顯著的提升」，另外，徐詩涵也呼籲，「3x3籃球組隊容易，比賽也比5人籃球更有趣，希望更多的女生可以一起投入3x3籃球運動，南區、北區及中區也還在接受報名，希望愛打球的姐妹們把握最後的報名機會。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法