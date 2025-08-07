晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

籃球》總統盃3對3籃球賽8月16日登場 決賽總獎金達178萬

2025/08/07 17:18

總統盃3對3籃球賽將登場（體育署提供）總統盃3對3籃球賽將登場（體育署提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕 由教育部體育署、中華民國3對3籃球協會共同主辦的2025總統盃全民運動賽事3對3籃球賽，規劃比賽組別分為高中男女組、大專男女組及公開男女組，將依序於宜蘭（東區）8月16日至17日、台南（南區）8月30日至31日、桃園（北區）9月13日至14日、台中（中區）10月4日至5日舉辦4區分區預賽，預計有近千隊報名參加，每區前3名隊伍將於11月1日至2日齊聚總統府前凱達格蘭大道，爭奪全國決賽總獎金178萬元，公開組前3名獎金分別為12萬、8萬元、6萬元。

16日首場賽事將在宜蘭進行東區預賽，已有82隊報名參賽，體育署表示，秉持永續經營的精神，本次比賽地點選擇在宜蘭運動公園，該公園擁有10座光電籃球場。

2025總統盃3x3籃球賽邀請臺灣3x3國家代表隊男女國手余祥平及徐詩涵擔任活動大使，杭州亞運3x3籃球金牌得主余祥平表示：「很開心有這麽多人報名參加3x3籃球運動，任何的運動對身體健康及身心狀態都能有顯著的提升」，另外，徐詩涵也呼籲，「3x3籃球組隊容易，比賽也比5人籃球更有趣，希望更多的女生可以一起投入3x3籃球運動，南區、北區及中區也還在接受報名，希望愛打球的姐妹們把握最後的報名機會。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中