體育 棒球 MLB

MLB》「投手大谷」轟怪力特大彈 堆高二刀流神壯舉

2025/08/07 17:59

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天投打俱佳，先發4局狂飆8K失1分，敲出本季第39轟終結全壘打荒，達成千安里程碑，可惜球隊以3：5惜敗紅雀。大谷翔平再次堆高二刀流紀錄障礙。

大谷翔平在3局下在二壘有人時，瞄準紅雀25歲先發左投利柏拉托（Matthew Liberatore）的92.8英哩的伸卡球，一棒將球掃向中外野大牆之外，形成一發2分砲終結連續9場未開轟的全壘打荒，助隊以2：1超前。

大谷本季第39轟擊球初速達109.5英哩（約176.2公里），飛行距離為440英呎，這是大谷翔平生涯以投手身分登板時所敲出的第6發至少440英呎的全壘打，高居史上最多。

根據「Statcast」系統自2015年啟用以來，除了大谷翔平之外，還有另外6名投手曾敲出過440英呎的全壘打，分別是馬奎茲（Germán Márquez）、阿里耶塔（Jake Arrieta）、葛雷（Jon Gray）、布勞特（Steven Brault）、沃克（Taijuan Walker）和薩瑪傑哈（Jeff Samardzija）。

