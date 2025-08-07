晴時多雲

體育 籃球 TPBL

TPBL》林書豪、林書緯成為本土球員！新版規章取消華裔

2025/08/07 17:50

林書豪、林書緯。（資料照，記者林正堃攝）林書豪、林書緯。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕兩聯盟休賽季針對合作與合併討論多時，仍確定各自開打，TPBL為因應聯盟發展需求與賽事實務運作，近日完成規章修訂作業，今宣布針對球員身分認定、外籍球員薪資制度以及競賽規則等三大項進行調整，其中在球員身份認定上，林書豪和林書緯從華裔球員變為本土球員。

TPBL球團休賽季持續針對現有規章進行討論，與PLG協商合併和合作可能性時，也因兩個聯盟對球員身份認定看法的不同，因而有不同版本，不過在雙方將各自開打後，TPBL新球季規章對於球員身份認定僅剩「本土球員」與「外籍球員」兩類。

TPBL新版規章第二章第五條第1點規定，持有中華民國身分證或護照者即視為本土球員，因此林書豪和林書緯以及其他原本持有我國護照、被視為華裔的球員將正式成為本土球員。

第2點則指出，經歸化取得國籍者，若可代表國家隊以本土身分出賽，則認定為本土球員，因此本季回歸特攻的阿巴西將視為本土球員。

另外，先前放棄南非籍，正式取得中華民國身分證與護照的台灣藝大前鋒喬納森，雖然尚未獲FIBA認證為本土球員，但聯盟基於球員身分認定第四點，參酌FIBA認定之標準，認定喬納森為本土球員。

