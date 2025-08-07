日職》久違重返一軍！ 田中將大繳5.2局好投 可惜無緣日美通算199勝

田中將大。（產經體育）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人36歲老將「神之子」田中將大日前被拉上一軍，歸隊後先發對戰爐主養樂多，睽違3個月後再度於一軍先發登板，主投5.2局失2分，勝投遭牛棚砸掉，無緣日美通算第199勝，要達成生涯200勝里程碑還要再等等，巨人終場以2：3輸球，中斷近期的3連勝。

田中將大3日被升上一軍，上一次在一軍先發已經是5月1日對戰廣島，當時先發僅投3局失3分就被換下場，隨後就被下放至二軍，直到今天才重返一軍投手丘，歸隊首戰與45歲老將石川雅規上演老鬼對決。

田中將大前3局投出9上9下，並在3局下敲出左外野二壘安打開啟巨人攻勢，靠著游擊手泉口友汰的適時安打，助隊先馳得點，但養樂多很快就在4局上反擊，田中將大在連續解決11個人次後，控球突然失準，連續投出2次四壞球保送，洋砲J.歐蘇納（José Osuna）敲安打回追平分，之後又投出保送堆成滿壘，所幸三振掉內山壯真化解滿壘危機。

巨人5局下靠著增田大輝的長打以及丸佳浩的高飛犧牲打的串聯攻下分數，以2：1超前。不過隊友6局上的守備誤事，二壘手田大輝一上來就發生守備失誤，村上宗隆之後成功盜上二壘，田中在2人出局投出保送後被換下場，接替投球的船迫大雅未能守成，中村悠平敲安打回追平分，讓田中無緣本季第2勝以及日美通算第199勝。

田中將大此役主投5.2局用104球，被敲出3支安打失2分，1分為責失分，另有3次三振和4次保送，防禦率為6.32。

石川雅規繳出6局失2分的優質先發，打擊方面，3打數敲出1支安打，達成生涯連續24年都有敲安的紀錄，與橫濱DeNA名投三浦大輔並列日職最長。另外，石川生涯累積150次，在日職只僅次於中日傳奇名投山本昌的153次。

養樂多洋砲J.歐蘇納8局上敲出左外野陽春砲，本季第8轟出爐，助隊終場以3：2險勝巨人，3連戰避免遭到橫掃，近7戰只拿下2勝。

