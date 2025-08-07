亞洲盃》拚2連勝！ 阿巴西上半場拿8分 台灣隊雙位數領先伊拉克

阿巴西。（資料照，取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊今在亞洲盃籃球錦標賽小組賽第2戰迎戰伊拉克，阿巴西上半場拿下8分全隊最高，加上團隊三分球命中率超過4成，半場打完暫時以39：28領先。

台灣男籃小組賽和紐西蘭、菲律賓以及伊拉克同組，第一場和菲國之戰，當家主控陳盈駿猛砍34分，率隊搶下重要一勝，今天面對伊拉克要搶2連勝。

台灣隊今先發陣容微調，前役僅拿3分的馬建豪拉上先發，搭配陳盈駿、林庭謙、賀博、高柏鎧，小馬開賽連飆2顆三分球，助隊打出不錯開局，但這節台灣隊犯規偏多，讓伊拉克靠著罰球緊追，首節打完我國僅取得18：13小幅領先。

第2節阿巴西先用三分球率先得分，但伊拉克很快連續得分迎頭趕上，隨後胡瓏貿抄截快攻造成對手犯規，罰球線上先拿2分，加上防守加壓造成對手失誤，台灣隊反倒取得機會，高錦瑋、阿巴西接連飆進三分球，助隊擴大領先，而小高在這節攻守都有貢獻，半場打完台灣隊暫時以39：28領先。

上半場阿巴西拿下8分全隊最高，高錦瑋、賀丹和馬建豪都攻下6分，全隊三分球19投8中，成為領先關鍵。

