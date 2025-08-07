晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT冠軍賽》全場四度錯失局點 林昀儒不敵世界球王林詩棟苦吞對戰9連敗

2025/08/07 20:01

林昀儒。（資料照，取自WTT官網）林昀儒。（資料照，取自WTT官網）

張浩群／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2025年WTT橫濱冠軍賽男單首輪鏖戰46分鐘後，以1:3不敵世界排名第一的「小石頭」林詩棟，苦吞對戰9連敗，無緣晉級16強。

世界排名11的林昀儒過去和林詩棟交手8次，勝場尚未開胡，包括今年的新加坡大滿貫賽、亞洲盃和重慶冠軍賽都吞下敗仗。不過，最近一次在3月重慶冠軍賽，林昀儒曾取得局數2:1領先，也是首度從林詩棟手上搶下2局，似乎已慢慢找到破敵之道。

首局，林昀儒在6:9落後下先追到9平，隨後接發球大膽正手搶攻得手，10:9率先聽牌。但關鍵分林詩棟出手更果決，一口氣連拿3分，12:10後來居上。

次局，林昀儒在3:4落後時，連續正手搶攻得手連拿4分以7:4超前，林詩棟雖一度追到9平，關鍵時刻，林昀儒發長球突襲得手，再度取得10:9聽牌，但這回被林詩棟靠著幸運的擦網球化解局點，小林連丟3分，10:12再丟1局。

雖連失兩局，但林昀儒的士氣沒有被擊垮，第3局在3:5落後下連續發球搶攻得手，打出一波6:1的反擊，9:6反超，以11:8扳回一城。第4局高潮迭起，林昀儒在5:8落後下先追成8:9，迫使林詩棟喊出暫停，隨後又在8:10的絕境下連續救下2個賽末點後以11:10反超，可惜兩個局點都沒拿下，最終在12:11領先下連丟3分，12:14飲恨。

世界排名第2的王楚欽在首輪的「中國內戰」也以3:0輕取世界排名19的陳垣宇，挺進16強。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中