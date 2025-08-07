WTT冠軍賽》全場四度錯失局點 林昀儒不敵世界球王林詩棟苦吞對戰9連敗

林昀儒。（資料照，取自WTT官網）

張浩群／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2025年WTT橫濱冠軍賽男單首輪鏖戰46分鐘後，以1:3不敵世界排名第一的「小石頭」林詩棟，苦吞對戰9連敗，無緣晉級16強。

世界排名11的林昀儒過去和林詩棟交手8次，勝場尚未開胡，包括今年的新加坡大滿貫賽、亞洲盃和重慶冠軍賽都吞下敗仗。不過，最近一次在3月重慶冠軍賽，林昀儒曾取得局數2:1領先，也是首度從林詩棟手上搶下2局，似乎已慢慢找到破敵之道。

請繼續往下閱讀...

首局，林昀儒在6:9落後下先追到9平，隨後接發球大膽正手搶攻得手，10:9率先聽牌。但關鍵分林詩棟出手更果決，一口氣連拿3分，12:10後來居上。

次局，林昀儒在3:4落後時，連續正手搶攻得手連拿4分以7:4超前，林詩棟雖一度追到9平，關鍵時刻，林昀儒發長球突襲得手，再度取得10:9聽牌，但這回被林詩棟靠著幸運的擦網球化解局點，小林連丟3分，10:12再丟1局。

雖連失兩局，但林昀儒的士氣沒有被擊垮，第3局在3:5落後下連續發球搶攻得手，打出一波6:1的反擊，9:6反超，以11:8扳回一城。第4局高潮迭起，林昀儒在5:8落後下先追成8:9，迫使林詩棟喊出暫停，隨後又在8:10的絕境下連續救下2個賽末點後以11:10反超，可惜兩個局點都沒拿下，最終在12:11領先下連丟3分，12:14飲恨。

世界排名第2的王楚欽在首輪的「中國內戰」也以3:0輕取世界排名19的陳垣宇，挺進16強。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法