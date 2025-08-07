晴時多雲

體育 籃球 其它

亞洲盃》林庭謙飆22分轟垮對手 台灣輕取伊拉克收2連勝

2025/08/07 20:47

林庭謙。（取自FIBA官網）林庭謙。（取自FIBA官網）

張浩群／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊今在亞洲盃籃球錦標賽小組賽第2戰遭遇伊拉克，林庭謙飆出全場最高22分，加上阿巴西進帳13分，聯手率隊以87：60大勝伊拉克，取得2連勝。

台灣男籃小組賽和紐西蘭、菲律賓及伊拉克同組，第一場和菲國之戰，當家主控陳盈駿猛砍34分，率隊搶下重要一勝，今面對伊拉克要搶2連勝。

台灣隊今先發陣容微調，前役僅拿3分的馬建豪拉上先發，搭配陳盈駿、林庭謙、賀博、高柏鎧，小馬開賽連飆2顆三分球，助隊打出不錯開局，但這節台灣隊犯規偏多，讓伊拉克靠著罰球緊追，首節打完我國僅取得18：13小幅領先。

第2節阿巴西先用三分球率先得分，即便伊拉克很快連續得分迎頭趕上，但台灣隊很快穩住陣腳，胡瓏貿抄截後快攻造成對手犯規，罰球線上先拿2分，隨後高錦瑋、阿巴西接連飆進三分球，助隊擴大領先，半場打完台灣隊暫時以39：28領先。上半場阿巴西拿下8分全隊最高，高錦瑋、賀丹和馬建豪都攻下6分，全隊三分球19投8中，成為領先關鍵。

阿巴西。（取自FIBA官網）阿巴西。（取自FIBA官網）

易籃後，輪到林庭謙發威，他在該節前5分鐘獨攬11分，加上馬建豪接力在外線開火，率隊持續擴大領先，而林庭謙在第3節一人包辦16分，表現相當搶眼。台灣隊帶著22分領先進入決勝節，且延續外圍火力，林庭謙、阿巴西輪流命中三分球，陳冠全也在外線開火，不給對手任何機會，穩穩收下勝利。

台灣隊林庭謙繳出全場最高22分、2助攻，阿巴西13分次之，賀丹攻下11分。今天團隊三分球命中率40.5%，但罰球命中率只有55.5%，是美中不足之處。值得一提的是，本次亞洲盃分組第1即可直闖8強，分組第2、3名必須打8強資格賽，目前台灣隊取得2連勝、伊拉克吞下2連敗，小組賽最終戰對上紐西蘭，我國有機會拚分組第1。

賀丹。（取自FIBA官網）賀丹。（取自FIBA官網）

賀博。（取自FIBA官網）賀博。（取自FIBA官網）

陳盈駿。（取自FIBA官網）陳盈駿。（取自FIBA官網）

