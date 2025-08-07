晴時多雲

世運》台灣隊開幕式第104順位進場 黃渼茜、孫家閎擔任掌旗官

2025/08/07 21:24

台灣隊世運開幕式第104順位進場。（中華奧會提供）台灣隊世運開幕式第104順位進場。（中華奧會提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025年成都世界運動會開幕典禮今天登場，台灣代表團由水中運動蹼泳女將黃渼茜、武術套路男子選手孫家閎共同擔綱掌旗官，正式宣告展開本屆賽事。

世運會在8月7日至17日登場，大會以「簡約、安全、精彩」為宗旨，開幕典禮在長達460公尺的天府之簷區域進行，旨在傳達家中屋簷之下，世界各地的朋友攜手造訪，地主對全世界的歡迎之意，並以「運動無限、氣象萬千」為主題，這也是此次世運會的官方標語。

今天開幕進場順序以英文字母為依據，台灣以TPE的T，排在敘利亞後、捷克前，第104順位進場。擔任掌旗官的黃渼茜表示，過去曾在運動會擔任過運動員宣示代表，與聖火火炬傳遞者，掌旗官還是第一次，因此進場時很期待，也有點緊張，至於孫家閎興奮地說，這是武術選手首次任掌旗官，歸功於過往至今所有武術選手的努力，靠著好表現積累而來的榮譽。

台灣隊世運開幕式第104順位進場。（中華奧會提供）台灣隊世運開幕式第104順位進場。（中華奧會提供）

台灣上屆世運會斬獲1金、1銀、6銅，本屆派出120名選手角逐壘球、撞球、輕艇、運動舞蹈、柔術、合球、定向越野、健力、美式壁球、滑輪溜冰、拔河、水中運動、滑水及武術等14種運動競賽，其中女子拔河隊要尋求空前6連霸。

台灣滑輪男子代表隊今天在直排輪曲棍球預賽率先登場，惜最後以3：4遭納米比亞逆轉，無緣開胡，而明天登場的項目有武術、合球、滑水、滑輪運動、定向越野，其中上屆勇奪女子武術太極全能銀牌的劉佩勳，以及擔任掌旗官的孫家閎將陸續登場。

台灣隊世運開幕式第104順位進場。（中華奧會提供）台灣隊世運開幕式第104順位進場。（中華奧會提供）

台灣隊世運開幕式第104順位進場。（中華奧會提供）台灣隊世運開幕式第104順位進場。（中華奧會提供）

台灣隊世運開幕式第104順位進場。（中華奧會提供）台灣隊世運開幕式第104順位進場。（中華奧會提供）

世運》台灣隊開幕式第104順位進場 黃渼茜、孫家閎擔任掌旗官2025世運會掌旗官，左起武術套路男子選手孫家閎、水中運動蹼泳女將黃渼茜。（中華奧會提供）

2025世運會掌旗官，左起武術套路男子選手孫家閎、水中運動蹼泳女將黃渼茜。（中華奧會提供）2025世運會掌旗官，左起武術套路男子選手孫家閎、水中運動蹼泳女將黃渼茜。（中華奧會提供）

