甲子園》日本廣陵高中爆集體霸凌 被旭川志峯高中拒絕握手

日本夏季甲子園開打期間，多次代表廣島縣的隊伍「廣陵高中」被爆出集體霸凌事件，被不少球迷要求退賽，但該校今（7）日仍照常出賽，不過傳出賽後握手環節直接遭對手拒絕。（圖擷取自@mojangggggggwww 社群平台「X」）

張浩群／核稿編輯

〔即時新聞／ 綜合報導〕日本第107屆夏季甲子園於5日開打，吸引許多球迷前往甲子園朝聖，然而多次代表廣島縣的隊伍「廣陵高中」，被爆出今年1月發生集體霸凌，導致受害者被迫轉學的暴行，引發各界輿論與譴責。雖有不少球迷發起抗議，要求廣陵高中退賽，但該校今（7）日仍照常出賽，不過傳出賽後握手環節直接遭對手拒絕。

綜合日媒報導，日本夏季甲子園舉辦期間，廣陵高中被爆出今年1月曾發生一起惡質的暴力事件。根據校方昨（6）日發布的聲明稿，當時一名1年級學生在學校宿舍出現「被禁止」的行為，引起二年級多名學生以「指導」為藉口，對他做出包括「打胸部」、「打頰部」、「推腹部」和「抓住衣領」等暴力行為。

報導指出，相關人士得知這起事件後，立即上報給廣島縣棒球聯盟與日本高中棒球聯盟（日本高野連）；校方也將調查結果，報告給日本高野連，並讓參與暴力的學生在3月受到處分，受害學生則被迫轉學。近日受害學生家長在全國棒球錦標賽開幕前夕，將孩子受害經過發布到社群平台，引起許多網友轉發，讓這起事件受到各界關注。

受害學生家長指出，孩子當時受到嚴重霸凌後逃出宿舍，用公共電話打回家哭訴後一度音訊全無，讓家長嚇得出動警方處理，所幸最後孩子回到家中，接著敘述自己如何遭到毆打，身心瀕臨崩潰邊緣。與受害者描述相比，網友們質疑校方與日本高野連對此事的描述「非常模糊」，質疑2個單位處理方式過於輕描淡寫，懷疑試圖掩蓋此事。

目前與這起事件的相關報導與文章，在社群平台上被大肆轉發，網友們也紛紛向日本高野連提出抗議，除了認為參與事件的加害者，應該被給予更嚴厲的處分，而非停留在「嚴重警告」這樣的表面處理，也要求廣陵高中退出本屆夏季甲子園。校方回應，不會因此退出比賽，還聲稱會未來會強化球隊管理與教育，防止類似事件再度發生。

此外，受到霸凌事件影響，廣陵高中的啦啦隊、管弦樂團等應援團體，並未在比賽期間出現在觀眾席上，畫面十分空曠的座位區網上掀起熱議。無獨有偶，今日晚間，照常出賽的廣陵高中對上北海道代表的旭川志峯高中，最終以3︰1的表現擊敗對手，但賽後旭川志峯高中多名選手明顯拒絕與廣陵高中握手，反常行為引起球迷討論。

