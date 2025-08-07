亞洲盃》林庭謙飆22分展現實力 胡瓏貿稱讚他的表現

林庭謙。（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男籃今在亞洲盃籃球錦標賽小組賽第2戰以87：60輕取伊拉克，收下2連勝，其中林庭謙一人包辦22分，尤其第3節全看他表演，單節攻下16分，成為球隊贏球功臣。胡瓏貿表示，林庭謙今晚表現很精采，即便上半場面臨犯規麻煩，他也很快調整好自己，下半場他狀況回穩，大家也盡可能為他製造機會。

台灣隊今天面對伊拉克，上半場打完取得雙位數領先，易籃後在林庭謙和阿巴西輪流開火之下持續擴大領先，穩穩收下2連勝。

今天和總教練圖齊一同出席賽後記者會的胡瓏貿認為，球隊過去鮮少有機會和伊拉克交手，這一場完全仰賴教練團的情蒐，「前一場比賽我們有比較多做不好的地方，這一場不斷去修正，整體表現比上一場更好，大家也打得更加團結。」

致勝功臣林庭謙今天在上半場僅拿下3分，易籃後找回節奏，第3節獨攬16分，全場攻下22分。胡瓏貿談起隊友表現時，不吝給予稱讚，「他的表現很精彩，雖然上半場有些犯規麻煩，但他很快調整好自己，下半場空檔都有把握，隊友們覺得他狀況不錯也都為他製造機會，他是球隊當中很棒的領導者，很開心看到他有這樣的發揮。」

