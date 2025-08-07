晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

亞洲盃》林庭謙飆22分展現實力 胡瓏貿稱讚他的表現

2025/08/07 22:56

林庭謙。（取自FIBA官網）林庭謙。（取自FIBA官網）

張浩群／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男籃今在亞洲盃籃球錦標賽小組賽第2戰以87：60輕取伊拉克，收下2連勝，其中林庭謙一人包辦22分，尤其第3節全看他表演，單節攻下16分，成為球隊贏球功臣。胡瓏貿表示，林庭謙今晚表現很精采，即便上半場面臨犯規麻煩，他也很快調整好自己，下半場他狀況回穩，大家也盡可能為他製造機會。

台灣隊今天面對伊拉克，上半場打完取得雙位數領先，易籃後在林庭謙和阿巴西輪流開火之下持續擴大領先，穩穩收下2連勝。

今天和總教練圖齊一同出席賽後記者會的胡瓏貿認為，球隊過去鮮少有機會和伊拉克交手，這一場完全仰賴教練團的情蒐，「前一場比賽我們有比較多做不好的地方，這一場不斷去修正，整體表現比上一場更好，大家也打得更加團結。」

致勝功臣林庭謙今天在上半場僅拿下3分，易籃後找回節奏，第3節獨攬16分，全場攻下22分。胡瓏貿談起隊友表現時，不吝給予稱讚，「他的表現很精彩，雖然上半場有些犯規麻煩，但他很快調整好自己，下半場空檔都有把握，隊友們覺得他狀況不錯也都為他製造機會，他是球隊當中很棒的領導者，很開心看到他有這樣的發揮。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中