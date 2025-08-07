晴時多雲

體育 競技運動 桌球

永珍青少年挑戰賽》5局大戰扳倒南韓世青國手權赫 林晉霆勇奪U17男單冠軍

2025/08/07 23:04

15歲小將林晉霆奪下永珍青少年挑戰賽U17男單冠軍。（取自WTT官網）15歲小將林晉霆奪下永珍青少年挑戰賽U17男單冠軍。（取自WTT官網）

張浩群／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕15歲的一銀小將林晉霆今天在2025年寮國永珍青少年挑戰賽U17男單決賽，歷經一場5局大戰後，以3:2扳倒U17世界排名第5的南韓好手權赫，奪下今年首座國際賽單打冠軍；國泰女將彭郁涵在U17女單決賽也以3:1擊退南韓削球手金珉舒，摘下今年第4座單打冠軍。

今年剛從誠正國中畢業，暑假過後將進入松山家商的林晉霆，上週在香港青少年挑戰賽U17、U19男單4強都栽在金石乒乓球館的蔡天羽手上，這一站雙方又在4強狹路相逢，這一回林晉霆記取教訓，第3、4局都在8:10的逆境下後來居上，最終以3:1完成甜蜜復仇，今年首度挺進決賽。

教練張嘉晉表示，林晉霆的打法較主動積極，但失誤率也高，蔡天羽比他更有耐性，相持球的穩定性更好，今天特別提醒他要有耐心，不要急著發力，加強球的旋轉和落點，他也能沉住氣，過了這一關後，心態也變得更好，決賽出手也更果決，更有信心。

多次入選南韓亞青、世青國手的權赫，今天扮演「台灣殺手」，從16強賽起連續擊敗彭靖恩、莊忠諺和鄭旻修3名台灣新生代好手。決賽面對林晉霆，前3局也取得7:11、11:4、13:11領先，林晉霆第4局先以11:3追回1局，決勝局更火力全開，6:0開局後很快的以10:3聽牌，權赫雖然一度追到10:8，但關鍵時刻林晉霆頂住壓力，以一記反手搶攻11:8鎖定勝利。

