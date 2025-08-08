晴時多雲

亞洲盃》飆22分賽後被藥檢 林庭謙談對決紐西蘭：全力以赴

2025/08/08 06:51

林庭謙。（取自FIBA官網）林庭謙。（取自FIBA官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣旅外好手林庭謙昨在亞洲盃籃球錦標賽第2戰對伊拉克飆出22分，賽後因藥檢而未出席記者會。提到這兩場團隊表現，林庭謙認為，還有很多地方可以做得更好，要多溝通，至於下一戰要對決紐西蘭，他正面看待，「全力以赴，我沒有想太多，每場比賽都是新的開始，把教練交代的東西執行好，對誰都有機會。」

林庭謙昨天第一節就吞下2犯，也因為犯規麻煩打得比較少，前兩節僅拿下2分。易籃後，他調整到位，第3節單節包辦16分，全場進帳22分，他說：「還是照著教練的戰術體系走，上半場犯規麻煩打得比較少，下半場體力比較充足。」

台灣隊在亞洲盃小組賽接連擊敗菲律賓、伊拉克，但林庭謙認為，還有一些地方可以修正，「小細節還能做得更好，特別是防守的溝通以及執行力，進攻也是要有更多溝通，做出最好的機會，達到賽前所布置的。」

台灣隊目前取得2連勝，小組賽最後一場將在週日凌晨2點對決這組實力最堅強的紐西蘭，也有機會爭取分組第1，林庭謙說：「對紐西蘭就是全力以赴，我沒想太多，每場比賽都是新的開始，就是做好自己，把教練的東西執行，對誰都有機會，當然每場都想贏。」

