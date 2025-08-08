晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球

亞洲盃》台灣將和紐西蘭爭分組第1 圖齊點出拚勝關鍵

2025/08/08 06:53

圖齊。（取自FIBA官網）圖齊。（取自FIBA官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊昨天在亞洲盃籃球錦標賽小組賽第2戰擊敗伊拉克，取得2連勝，最後一戰要面對這組實力最堅強的紐西蘭。對於週日凌晨和紐西蘭要拚分組第一，總教練圖齊表示，希望球員調整好心態，保持對於勝利的渴望，他也對球隊目前狀態有信心。

台灣隊小組賽和紐西蘭、菲律賓以及伊拉克同組，分組第1將可直接拿下8強門票，倘若是分組第2、3名，則要打8強資格賽來搶8強門票。昨天晚間台灣隊擊敗伊拉克，紐西蘭則在凌晨賽事力退菲律賓，兩隊都收下2連勝，週日台、紐之戰將決定分組龍頭。

雖然台灣拿下2連勝，但圖齊不敢鬆懈，「我們雖然拿下2連勝，但不代表已經確定晉級8強，無論如何都還得再贏一場比賽才有辦法晉級，所以我們還是得專注在眼下的比賽。」

談到和紐西蘭一戰，圖齊認為，紐西蘭是本屆賽會裡相當強勁的對手，甚至被看好有奪牌機會，「每一場比賽都非常重要，這系列賽有各種不同可能，暫時不用去想得太遠，把每一場比賽打好、做好準備，大家要把心態調整好，保持謙遜，做好我們自己的事情，尤其在防守部分。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中