亞洲盃》台灣將和紐西蘭爭分組第1 圖齊點出拚勝關鍵

圖齊。（取自FIBA官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊昨天在亞洲盃籃球錦標賽小組賽第2戰擊敗伊拉克，取得2連勝，最後一戰要面對這組實力最堅強的紐西蘭。對於週日凌晨和紐西蘭要拚分組第一，總教練圖齊表示，希望球員調整好心態，保持對於勝利的渴望，他也對球隊目前狀態有信心。

台灣隊小組賽和紐西蘭、菲律賓以及伊拉克同組，分組第1將可直接拿下8強門票，倘若是分組第2、3名，則要打8強資格賽來搶8強門票。昨天晚間台灣隊擊敗伊拉克，紐西蘭則在凌晨賽事力退菲律賓，兩隊都收下2連勝，週日台、紐之戰將決定分組龍頭。

請繼續往下閱讀...

雖然台灣拿下2連勝，但圖齊不敢鬆懈，「我們雖然拿下2連勝，但不代表已經確定晉級8強，無論如何都還得再贏一場比賽才有辦法晉級，所以我們還是得專注在眼下的比賽。」

談到和紐西蘭一戰，圖齊認為，紐西蘭是本屆賽會裡相當強勁的對手，甚至被看好有奪牌機會，「每一場比賽都非常重要，這系列賽有各種不同可能，暫時不用去想得太遠，把每一場比賽打好、做好準備，大家要把心態調整好，保持謙遜，做好我們自己的事情，尤其在防守部分。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法