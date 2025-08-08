晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

亞洲盃》布朗利轟37分也沒用 菲律賓吞2連敗和伊拉克搶分組第3

2025/08/08 06:55

布朗利。（取自FIBA）布朗利。（取自FIBA）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕菲律賓今凌晨在亞洲盃籃球錦標賽小組賽和紐西蘭一戰，一路苦戰到最後，即便布朗利（Justin Brownlee）狂砍37分，仍難擋紐西蘭多點開花的進攻火力，最終菲國以84：97吞下2連敗，只能和同樣2敗的伊拉克搶分組第3。

菲律賓在前役不敵台灣，吞下本屆亞洲盃首敗，今天迎戰紐西蘭必須搶下勝利，才有機會爭取更好的名次。面對實力堅強的紐西蘭，菲國在上半場打完以14分落後，但他們在第3節急起直追，靠著布朗利在外線開火，一度追到僅剩3分差，末節也持續緊咬。不過，這股反撲氣勢很快被澆熄，紐西蘭布里特（Taylor Britt）挺身而出連續得分，助隊穩住戰局，驚險收下第2勝。

菲律賓布朗利今天砍下全場最高37分、5籃板，拉莫斯（Dwight Ramos）進帳19分；紐西蘭方面，恩格泰（Jordan Ngatai）進帳全隊最高22分，布里特19分、7助攻次之。

D組目前戰況，台灣隊和紐西蘭在小組賽皆擊敗菲律賓、伊拉克取得2連勝，兩隊週日凌晨2點交手，將要搶分組第一的位置；菲律賓吞下2連敗後，週六小組賽最終戰碰上伊拉克，要爭奪分組第3。分組第一可直接晉級8強，分組第二、三名落入8強資格賽，該組最後一名直接遭淘汰。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中