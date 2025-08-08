亞洲盃》布朗利轟37分也沒用 菲律賓吞2連敗和伊拉克搶分組第3

布朗利。（取自FIBA）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕菲律賓今凌晨在亞洲盃籃球錦標賽小組賽和紐西蘭一戰，一路苦戰到最後，即便布朗利（Justin Brownlee）狂砍37分，仍難擋紐西蘭多點開花的進攻火力，最終菲國以84：97吞下2連敗，只能和同樣2敗的伊拉克搶分組第3。

菲律賓在前役不敵台灣，吞下本屆亞洲盃首敗，今天迎戰紐西蘭必須搶下勝利，才有機會爭取更好的名次。面對實力堅強的紐西蘭，菲國在上半場打完以14分落後，但他們在第3節急起直追，靠著布朗利在外線開火，一度追到僅剩3分差，末節也持續緊咬。不過，這股反撲氣勢很快被澆熄，紐西蘭布里特（Taylor Britt）挺身而出連續得分，助隊穩住戰局，驚險收下第2勝。

菲律賓布朗利今天砍下全場最高37分、5籃板，拉莫斯（Dwight Ramos）進帳19分；紐西蘭方面，恩格泰（Jordan Ngatai）進帳全隊最高22分，布里特19分、7助攻次之。

D組目前戰況，台灣隊和紐西蘭在小組賽皆擊敗菲律賓、伊拉克取得2連勝，兩隊週日凌晨2點交手，將要搶分組第一的位置；菲律賓吞下2連敗後，週六小組賽最終戰碰上伊拉克，要爭奪分組第3。分組第一可直接晉級8強，分組第二、三名落入8強資格賽，該組最後一名直接遭淘汰。

