網球》揮別溫網失利陰霾 艾卡拉茲對辛辛那提大師賽充滿信心

2025/08/08 06:56

艾卡拉茲。（資料照）艾卡拉茲。（資料照）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕儘管溫布頓網球錦標賽3連霸失利，艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）仍然對於本週登場的辛辛那提大師賽充滿信心，這位積極備戰的西班牙第2種子賽前表示，已經準備好重新開始。

「即使我輸了，溫網賽後我還是驕傲地走出球場。」年僅22歲的艾卡拉茲受訪時樂觀強調，雖然大滿貫冠軍戰5連勝的紀錄中斷，自己很快恢復調整心態，堅持繼續做正確的事並不斷進步，目前排名坐二望一的年輕前任球王，已迫不及待強勢回歸辛辛那提，2023年拿到亞軍的艾卡拉茲說：「我真的想在比賽中持續提升，讓自己變得更好，現在我的目標還是一樣：快樂地享受場上、場下時光，年底前努力重返世界第1！」

這將是艾卡拉茲自7月13日溫網決戰輸給義大利現任球王辛納（Jannik Sinner）之後，休兵迄今的首站大賽，被譽為「三巨頭」接班人的新世代雙雄，先前多倫多大師賽都掛免戰牌，如今能否在同樣ATP千分等級的辛辛那提會師壓軸？備受各界矚目，對此艾卡拉茲回應：「很高興能與辛納展開如此激烈的競爭，並締造一些成就，我們的職業生涯還很長，就看看能走多遠。」

