MLB》連鈴木一朗都辦不到！日媒盼大谷翔平挑戰21世紀前所未見壯舉

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平昨天上演鬼神級二刀流，4局飆8K僅失1分，還敲出一發3分砲，本季第39轟同時完成大聯盟生涯1000安里程碑，更讓他本季得分來到106分，有望挑戰歷史紀錄。

目前大谷得到106分，暫居大聯盟得分王，遙遙領先第2名賈吉（Aaron Judge）的90分。日媒《Full-Count》指出，大谷本季有望得到149分，超越1890年柯林斯（Hub Collins）的148分隊史紀錄。

《Full-Count》表示，自2000年太空人名人堂球星巴格威爾（Jeff Bagwell）拿下152分後，21世紀尚未有人完成單季150得分的壯舉，最接近的是勇士MVP強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）2年前曾於159場比賽中跑回149分，而2001年擔任史上單季最多勝水手固定開路先鋒的鈴木一朗，當年也僅得到127分。

「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）在1921年創下177分的史上最高得分紀錄，1930年費城人傳奇名將克萊（Chuck Klein）的158分則是國聯紀錄。《Full-Count》表示，大谷去年8月後迎來全壘打與盜壘的大爆發，從現在起加速衝刺，有望挑戰紀錄。

