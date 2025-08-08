MLB》道奇下放打擊率不到2成的前美聯盜壘王魯伊茲！開箱大齡新秀

魯伊茲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天趁著休兵日做出名單異動，將快腿外野手魯伊茲（Esteury Ruiz）下放3A，同時美媒也透露，道奇明天有望升上另一位快腿外野手狄恩。

26歲的魯伊茲在2023年繳出.254/.309/.345的打擊三圍，敲出5轟、47分打點，跑出67次盜壘成功成為美聯盜壘王。然而隔年因傷僅出賽24場，今年季出遭運動家DFA（指定讓渡）後被交易至道奇，來到衛冕軍的魯伊茲多半擔任代守與代跑角色，出賽19場僅拿到23打席，打擊三圍.190/.261/.333，敲出1轟、2分打點，跑出4盜。

根據《道奇文摘》記者坎茲（Bruce Kuntz）報導，道奇今天將魯伊茲下放3A，清出26人名單空間，明天預計拉上28歲外野手狄恩（Justin Dean），同時道奇還需要再空出一個40人名單空間，推測資深工具人赫南德茲（Kiké Hernández）將被轉往60天傷兵名單。

28歲的狄恩於2018年選秀第17輪被勇士選中，在勇士體系打拚6個賽季最高層級來到3A，始終未上大聯盟，並在2024年球季後成為自由球員。狄恩在去年12月與道奇簽下小聯盟合約，也受邀參加大聯盟春訓。

過去在勇士3A打擊表現普通的狄恩，本季在道奇3A繳出優異成績，出賽81場，打擊三圍.274/.370/.426，攻擊指數0.796，敲出6轟、31分打點，另跑出25次盜壘成功；狄恩生涯在3A出賽187場，打擊三圍.233/.340/.350，累積10轟、62分打點，跑出57盜。狄恩小聯盟生涯共跑出237盜，如今有望迎來大聯盟初登場。

