MLB》大聯盟公布最新打者實力榜！ 大谷翔平「低迷」排名下跌

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網公布最新打者實力排行榜，近期讓出國聯全壘打王的道奇日本巨星大谷翔平下滑1位，名列第三的位置。

官網指出，大谷翔平自美國時間7月1日以來，OPS（整體攻擊指數）為0.865，「以對他的高標準來看，這算是低迷了。」

雖然大谷排名下跌，不過官網也提到，目前大谷在長打率（0.606）、OPS（0.987）、壘打數（268）都是國聯第一，106得分更是傲視全聯盟，今年得分數據有機會達到150分的驚人門檻。

費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）近期狂轟猛炸登基國聯全壘打王，他的排名也從第四直接竄升至第一，內文指出，他在過去39場比賽中，長打率高達0.714、轟出18支本壘打。史瓦伯本季已累積40轟，接下來只要不受傷，單季全壘打產量有望生涯首次達到50轟大關。

在上期排名第一的洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），之前受到傷勢影響缺席一陣子，近日回歸後沒有太多表現，他在本次排行掉到第4名。在先前公布的9次排名中，賈吉8度高居榜首，只有1次位居第二，這是他首度跌出前三名。

此次榜單1到10名為：費城人史瓦伯、運動家柯茲（Nick Kurtz）、道奇大谷翔平、洋基賈吉、馬林魚史陶爾斯（Kyle Stowers）、守護者拉米瑞茲（José Ramírez）、教士馬查多（Manny Machado）、水手羅里（Cal Raleigh）、藍鳥小畢歇特（Bo Bichette）、紅襪杜蘭（Jarren Duran）。

