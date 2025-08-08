網球》傳奇天后大威再戰辛辛那提 不敵年輕23歲後輩馬內蘿

大威廉絲。（路透）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕45歲的美國傳奇老將大威廉絲（Venus Williams）重出江湖第2站，辛辛那提網賽女單首輪歷經苦戰，仍以2個4：6不敵年輕23歲的西班牙後生晚輩馬內蘿（Bouzas Maneiro），無緣開胡晉級。

「這真的不容易，她是一位傳奇人物，能與她交手是我的榮幸。」這項男女共站、WTA千分等級大賽正在美國俄亥俄州進行，也是大滿貫的美國公開賽前最後暖身，22歲的馬內蘿歷經87分鐘激戰獲勝後說：「就像一場夢，我從來沒想過自己能與大威隔網對決，真的只是運氣好而已。我試著加大力度，但節奏感不足。她打得太狠了，我努力集中注意力，必須保持積極心態才能拿分。」

請繼續往下閱讀...

暌違16個月重返賽場的大威，7月23日華盛頓開胡，已成為巡迴賽近21年來最老贏家，如今昔日世界球后職業生涯第11次角逐辛辛那提，開賽從1：4追平，但未能延續反撲氣勢，直落2吞敗。擁有7座大滿貫女單金盃的大威本週表示，去年經歷嚴重的健康問題並接受子宮肌瘤切除手術後，很高興能再戰江湖，「我現在已經完全康復，而且健康狀況良好，感謝上帝。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法