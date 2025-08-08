MLB》狂讚大谷史上最強「外掛般存在」！前塞揚強投：山本比不上

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平昨天上演鬼神二刀流，先發登板4局猛飆本季新高8K，還敲出本季第39轟完成旅美生涯千安里程碑，對此前塞揚強投皮維（Jake Peavy）也盛讚，大谷有如「外掛般存在」。

大谷昨天對紅雀先發4局，投54球3有7顆好球，被敲2安失1分，猛飆出8次三振、無四死球，防禦率下修至2.37。這是大谷重返投手丘後首度投到4局，最快球速催到101.1英哩、均速98.9英哩。

前塞揚強投皮維在節目中表示，如果大谷控球再穩一點，就能看見真正王牌等級的身手，同時他也拿本季奪下10勝的山本由伸做比較，「山本表現已經很出色，但如果是完全體的大谷，山本大概也很難比得上，大谷4局投球，幾乎每顆速球都在98-100英哩之間。」

皮維用近乎驚嘆的語氣說道：「他能投出如此多變的球路，甚至在打者鎖定速球情況下，依舊用速球直接輾壓對手。而且他還有4到5種不同的變化球，每顆球的速度與變化軌跡都完全不同，這怎麼說...根本是外掛等級了。我說過很多次，但我還是得再講一次，大谷翔平是我看過最強的球員。」

