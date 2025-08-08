MLB》關鍵時刻K掉大谷翔平童年回憶湧現！紅雀左投JOJO的奇妙冒險

羅梅洛。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平昨天上演神級二刀流，然而最終道奇仍以3：5不敵紅雀。紅雀左投羅梅洛（JoJo Romero）在7局下關鍵時刻三振大谷奪下勝投，也為他在面對道奇的系列賽寫下宛如童話般的篇章。

大谷昨天先發4局飆出8次三振僅失1分，更敲出一發3分砲，幫助道奇5局打完取得3：1領先；然而紅雀在6局上先追回1分，道奇7局下2出局輪到大谷翔平，紅雀換上左投羅梅洛，他在2好2壞時用一顆82.2英哩的超犀利外角滑球K掉大谷，讓道奇該半局無功而返，最終羅梅洛投1局無失分，紅雀也上演逆轉秀，讓他收下本季第4勝。

根據紅雀官網記者登頓（John Denton）報導，羅梅洛在關鍵時刻投出有如生涯代表作的滑球，成功三振大谷翔平。來自加州的他從小就是道奇球迷，而這次系列賽最難忘的回憶，便是賽後與親戚們分享比賽過程時，有如孩子般的情緒湧現。

「比賽結束後我傳訊息給我親戚，聊到（與大谷）那個對決，就像回到小時候在後院打棒球一樣，情境永遠是9局下2好3壞，所以這對我來說就像是人生兜了一圈。能參與這樣的時刻幫助球隊獲勝真的很酷，但回到休息室時，千百種情緒湧上心頭，彷彿自己回到了童年。」

談到三振大谷翔平，羅梅洛透露自己從前隊友梅頓（Phil Maton）身上獲益良多，「我去觀察大谷的打擊策略，以及他如何選球。我開始用不同的方式看比賽，用不同的角度注意細節，關鍵在用新的視角理解比賽，同時為自己增添更多武器。對我來說，這不只是在投一顆球，更像是理解我為何要這樣投。」

羅梅洛本季面對左打者，被打擊率僅0.213，沒有被敲出全壘打，送出20次三振。他坦言，最重要的還是熟知自己的進攻計畫，善用自己的優勢，不管是哪局登板都要隨時準備應付各種狀況，「我一直以來都抱著相同心態，不太去在意自己的角色，只在乎上場準備好出招。」

