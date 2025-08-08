晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》關鍵時刻K掉大谷翔平童年回憶湧現！紅雀左投JOJO的奇妙冒險

2025/08/08 09:15

羅梅洛。（資料照）羅梅洛。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平昨天上演神級二刀流，然而最終道奇仍以3：5不敵紅雀。紅雀左投羅梅洛（JoJo Romero）在7局下關鍵時刻三振大谷奪下勝投，也為他在面對道奇的系列賽寫下宛如童話般的篇章。

大谷昨天先發4局飆出8次三振僅失1分，更敲出一發3分砲，幫助道奇5局打完取得3：1領先；然而紅雀在6局上先追回1分，道奇7局下2出局輪到大谷翔平，紅雀換上左投羅梅洛，他在2好2壞時用一顆82.2英哩的超犀利外角滑球K掉大谷，讓道奇該半局無功而返，最終羅梅洛投1局無失分，紅雀也上演逆轉秀，讓他收下本季第4勝。

根據紅雀官網記者登頓（John Denton）報導，羅梅洛在關鍵時刻投出有如生涯代表作的滑球，成功三振大谷翔平。來自加州的他從小就是道奇球迷，而這次系列賽最難忘的回憶，便是賽後與親戚們分享比賽過程時，有如孩子般的情緒湧現。

「比賽結束後我傳訊息給我親戚，聊到（與大谷）那個對決，就像回到小時候在後院打棒球一樣，情境永遠是9局下2好3壞，所以這對我來說就像是人生兜了一圈。能參與這樣的時刻幫助球隊獲勝真的很酷，但回到休息室時，千百種情緒湧上心頭，彷彿自己回到了童年。」

談到三振大谷翔平，羅梅洛透露自己從前隊友梅頓（Phil Maton）身上獲益良多，「我去觀察大谷的打擊策略，以及他如何選球。我開始用不同的方式看比賽，用不同的角度注意細節，關鍵在用新的視角理解比賽，同時為自己增添更多武器。對我來說，這不只是在投一顆球，更像是理解我為何要這樣投。」

羅梅洛本季面對左打者，被打擊率僅0.213，沒有被敲出全壘打，送出20次三振。他坦言，最重要的還是熟知自己的進攻計畫，善用自己的優勢，不管是哪局登板都要隨時準備應付各種狀況，「我一直以來都抱著相同心態，不太去在意自己的角色，只在乎上場準備好出招。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中