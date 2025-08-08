晴時多雲

網球》18歲黑馬姆博珂爆冷到底 力挫大坂直美首奪蒙特婁冠軍

2025/08/08 08:42

博珂。（美聯社）博珂。（美聯社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕加拿大18歲黑馬姆博珂（Victoria Mboko）歷經3盤激戰，2：6、6：4、6：1大逆轉前世界球后大坂直美，地主外卡新星首闖WTA千分等級決賽，就大爆冷門贏得蒙特婁網賽女單冠軍。

父母來自非洲剛果的姆博珂，出生於美國北卡羅來納州、從小移民加拿大安大略省柏林頓，如今在自家球迷加油助威下，主場出擊連創驚奇，職業生涯首座巡迴賽金盃到手，也是公開年代自1969年厄本（Faye Urban）、2019年安德列絲庫（Bianca Andreescu）之後，第3位本土賽事封后的加國東道主。

姆博珂本屆共拍落4位大滿貫冠軍名將，冠軍含金量十足，包括首輪美國23種子科寧（Sofia Kenin）、16強美國頭號種子高芙（Coco Gauff）、4強哈薩克第9種子蕾巴金娜（Elena Rybakina），以及已當媽媽的日美混血球星大坂直美，讓今年初世界排名還在300外的新星，下週可望從原本54名躋身至25席。

至於27歲的大坂直美，2022年邁阿密之後再闖千分等級決戰，這位擁有4座大滿貫金盃的前球后，2022年賽季末休兵長達15個月，並於2023年7月誕下女兒，可惜此行功虧一簣，依舊無緣自2021年澳洲公開賽以來再奪金盃。

