MLB》「他明明是超級巨星...」 大谷翔平暖心舉動令道奇菜鳥永生難忘

〔體育中心／綜合報導〕道奇26歲菜鳥左投崔爾（Jack Dreyer）本季成為衛冕軍相當倚賴的牛棚戰力，更曾被日本巨星大谷翔平點名表現印象深刻，對此崔爾還透露一個大谷的暖心舉動，直言令他永生難忘。

「嗨，Jack！」崔爾受訪時回憶起某一天，自己坐在休息室的置物櫃前，而大谷一踏進球場就向自己熱情打招呼，儘管只是日常的一幕，卻在崔爾心中留下印記。「他明明是超級巨星，卻常常開玩笑，舉止就像個普通隊友一樣，這點真的很酷。」

2021年以落選秀身分與道奇簽約的崔爾，在小聯盟迅速攀升後於今年站上最高殿堂，也馬上受到重用。不過他坦言，自己剛來到這支眾星雲集的球隊時，與大谷和其他隊友相處起來感到非常緊張，「但現在我已經能完全融入，這都要多虧他（大谷），讓我感到非常自在。」

明星賽期間，大谷受訪時曾點名崔爾與卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）是本季表現令他印象深刻的球員，對此崔爾表示：「翔平毫無疑問是當今棒球界最強的選手，能被他如此稱讚真的很特別，我聽到這消息時感到非常開心。」

美國時間4月2日，崔爾面對勇士後援2局無失分，收下大聯盟生涯首勝，而那天正好是大谷用再見全壘打幫助道奇贏球。崔爾當時也請大谷在他的首勝球上簽名，「那場比賽結束後，我鼓起勇氣問他能否幫我簽名，他毫不猶豫就答應了，我這輩子都不會忘記那一刻。」

