MLB》最強「問天王」不問天有多猛？史基斯6局狂飆8K問鼎首座塞揚

2025/08/08 10:16

史基斯。（美聯社）史基斯。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕最強「問天王」如果得到隊友火力支援，那會有多強大？海盜火球王牌史基斯（Paul Skenes）今天先發面對紅人持續屠殺，6局8K無失分輕鬆寫意；而海盜打線也打下7分，讓史基斯收下本季第7勝，更是他近期3連勝。

每次登板時常封鎖對手與自家打線的史基斯，今天繼續讓紅人吃足苦頭，主投6局用97球有69顆好球，雖然被敲出7支安打，但力保不失，還飆出8次三振，沒有任何四死球。此役史基斯用遍武器庫各種球路，包含38顆四縫線速球、19顆橫掃球、14顆變速球、12顆伸卡球、8顆快速指叉球、5顆滑球與1顆曲球，速球均速98.4英哩，最快100.2英哩。

而今天海盜打線更是力挺自家王牌，全場敲出10支安打，包含前明星內野手雷諾茲（Bryan Reynolds）與前狀元郎戴維斯（Henry Davis）的2發全壘打，終場海盜7：0完封紅人，史基斯收下本季第7勝，近4場先發奪下3勝（其中1場無關勝負），個人3連勝同時，防禦率再下修至鬼神的1.94，穩居大聯盟防禦率王。

年僅23歲的史基斯在去年以菜鳥之姿獲選國聯明星隊先發投手，最終也勇奪國聯新人王，同時在塞揚獎票選上名列第3。今年史基斯持續繳出宰制級表現，再度獲選明星賽先發，目前在大聯盟官網塞揚獎民調也高居國聯第1，有望生涯首度獲獎。

