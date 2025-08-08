中職》為什麼和胡金龍這麼麻吉？ 陳鏞基告訴你

陳鏞基與胡金龍。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕統一獅老將胡金龍今年打完退休，與陳鏞基合組的經典「金鏞連線」將成絕響，陳鏞基說，「技術上金龍還可以打，這是他的決定，身為好友就是支持。」

42歲的陳鏞基較胡金龍年長近7個月，老戰友即將引退，陳鏞基說，「我不會設定要打幾年，每年打完都會靜下心來問自己還想不想打，球季結束再好好省思心理、身體狀況，問自己有沒有想要全心投入在球場上，至於要再打幾年，我也說不準。」

陳鏞基認為，胡金龍是很有「球商」的球員，在打擊區會觀察投手小動作、捕手配球，就算沒先發，在場邊也會觀察投捕手，在場上確實執行擬定好的策略。

獅隊拿到上半季冠軍，提前收下季後賽門票，去年台灣大賽獅隊鎩羽而歸無緣奪冠，今年是胡金龍最後一舞，陳鏞基表示，自從胡金龍來到獅隊，兩人目標都是一致的，希望今年拿下總冠軍，讓胡金龍有完美的Ending，給他美好的回憶。

未來金鏞在場上無法再連線，私底下卻不斷線，陳鏞基說，「我們不只在球場上一起打球，私底下也會一起吃飯，去他家串門子，找他小孩玩，撇開工作，私底下也常見面，為什麼會這麼好？因為之前我們在美國，知道外地打球的辛苦，所以漸漸產生這樣的情感。」

金鏞都具旅美資歷，胡金龍中職生涯累計出賽979場敲出1249安，打擊率3成44、上壘率3成88、長打率4成81，另有85轟、76盜和562分打點，陳鏞基中職生涯累計出賽1302場敲1304安，打擊率3成04、上壘率3成68、長打率4成53，轟出134發全壘打，跑出119盜，打下726分打點。

