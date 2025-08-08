MLB》阿羅薩雷納追平個人開轟紀錄 水手再見安打橫掃白襪

坎佐內（右）擊出生涯第一支再見安打。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手今天在主場與白襪進行3連戰最後一戰，本場比賽兩隊一路打到延長第11局才分勝負，水手靠著11局下坎佐內（Dominic Canzone）的再見一壘安打，以4比3贏球，系列賽橫掃白襪，明星外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）也在這場比賽轟出本季第23轟，追平個人單季最多轟紀錄。

水手3局下靠著明星外野手阿羅薩雷納2分砲先馳得點，不過接下來攻勢停擺，而白襪5局、7局分別由泰勒（Michael A. Taylor）、鮑德溫（Brooks Baldwin）擊出陽春砲追平比分，正規9局打完兩隊2比2平手。

請繼續往下閱讀...

延長賽突破僵局兩隊皆在10局拿1分，比賽繼續延長至11局，11局上水手後援科瓦爾（Jackson Kowar）投出3上3下，下半局白襪選擇在一出局一、二壘有人時故意保送，而坎佐內把握了贏球機會，擊出穿越一二壘防線的再見安打，這也是他大聯盟生涯第一支再見安打。

水手贏球後，是睽違近一個月以來首度系列賽橫掃對手，目前戰績63勝53敗美聯西區第2，與龍頭太空人只有1.5場勝差。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法