MLB》大谷翔平挑戰人類最極限？費城人火球男杜蘭看好飆破172公里

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季重返投打二刀流，儘管剛傷癒回歸，但大谷回到投手丘後馬上毫不保留猛催火球。至於大谷能否挑戰人類極限紀錄？道奇眾將與對手紛紛給出看法。

「投手大谷」本季出賽8場都是先發，主投19.0局送出25次三振，防禦率2.37，每局被上壘率1.11，被打擊率0.225。本季大谷四縫線訴球均速為98.2英哩（約158公里），創下生涯最速，至於本季最快球速則是101.7英哩（約163.6公里）。

請繼續往下閱讀...

根據紀錄顯示，目前效力紅襪的古巴火球男查普曼（Aroldis Chapman）在2010年飆出的105.8英哩火球，被視為大聯盟史上最快球速。至於大谷是否有望挑戰、甚至突破這項紀錄？道奇外野手帕赫斯（Andy Pages）直言：「不可能，這太難了。」

不過其他道奇隊友都相當看好大谷，2屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell）表示：「我覺得他做得到，他的球速是渾然天成、很順地飆出來的。」牛棚投手們也抱持相同看法，費西亞（Alex Vesia）說：「他總是超乎人們預期，說不定真的有機會，如果成真就帥慘了，170公里根本就是另一個世界的等級。」崔爾（Jack Dreyer）也直呼：「我永遠不會懷疑他的潛力，他是那種只要想做就能做到的人。」

卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）則認為：「等他的肩膀調整更到位，加上季後賽腎上腺素加成，說不定我們真的能看到破紀錄一球。」寇派克（Michael Kopech）則說：「他想投就做得到，但他過去從不是那種追求極速的投手，他的天賦與身體素質異於常人，投球動作簡潔，如果真的要全力催，球速絕對能更上層樓，但我想他不願意犧牲控球。」

至於對手、現效力費城人的火球終結者杜蘭（Jhoan Duran），相當看好大谷打破紀錄，「如果他放棄打擊，轉去當牛棚投手，只專注在投球的話，搞不好真的能飆出105、甚至107英哩（約172.2公里）。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法