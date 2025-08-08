高球》聯邦盃季後賽登場 俞俊安聖朱德錦標賽首輪繳71桿

俞俊安表。（資料照，俞俊安經紀人提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕PGA聯邦盃季後賽首戰聖朱德錦標賽今天登場，台灣旅外好手俞俊安首輪揮出71桿，暫時並列第48。

聯邦盃季後賽共有3場比賽，首場的聖朱德錦標賽、第2場BMW錦標賽總獎金皆為2000萬美元（約6億台幣），最後一戰巡迴錦標賽總獎金則是4000萬美元（約12億台幣）。

不過，能否參加季後賽得視聯邦盃積分榜排名而定，首戰聖朱德錦標賽僅前70名可參加，而第2場比賽、BMW錦標賽會在首戰後取積分榜前50名，巡迴錦標賽則是只有前30名可獲得資格。俞俊安排名第66名，順利取得聖朱德錦標賽參賽門票，但這也代表他必須在這場比賽爭取更多積分，才有機會擠進前50名並參加第2場比賽，而這是他首度參與聯邦盃季後賽。

俞俊安今天在前9洞抓下3鳥、吞1柏忌，轉場後又在第12洞吞下柏忌，雖然連續5洞保par，卻在最後一洞發生失誤，吞下雙柏忌，最終僅繳出高於標準桿1桿的71桿，暫時並列第48。另外，美國好手巴帝亞（Akshay Bhatia）今天狀況火燙，獵下1老鷹、7鳥，僅吞1柏忌，以62桿繳卡，獨居領先。

