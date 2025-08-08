晴時多雲

NBA》塔圖姆沒穿護靴有望趕上新賽季？ 球隊高層不說死

2025/08/08 11:47

塔圖姆（左2）動完手術復健中，目前已經可以脫下防護靴。（美聯社）塔圖姆（左2）動完手術復健中，目前已經可以脫下防護靴。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克一哥塔圖姆（Jayson Tatum），上季季後賽遭遇右腳阿基里斯腱撕裂重傷，預計新賽季報銷，不過近期他公開露面時並沒有穿防護靴，讓外界猜測他傷勢復原是否優於預期、甚至有機會提前復出，對此塞爾提克隊總裁高譚（Rich Gotham）受訪，表示一切都還不確定。

塔圖姆日前出現在NFL訓練營，並被拍到沒有穿戴護靴，對此塞爾提克隊總裁高譚接受訪問，被問到塔圖姆新賽季是否有望提前復出，他並沒有把答案說死，表示這是個當下無法回答的問題。

高譚說，就他對塔圖姆的認識，塔圖姆會盡全力復健，好讓球隊可以做出決定，屆時才會知道答案，但就現在來說，球隊還沒有給他復出的時間表。

在塔圖姆阿基里斯腱撕裂後，塞爾提克休賽季開始整頓薪資，哈勒戴（Jrue Holiday）、波辛傑斯（Kristaps Porzingis）、哈佛德（Al Horford）等主力全都不留，讓外界預測新賽季塞爾提克不會全力拚戰績。

波士頓《NBC Sports》報導指出，一般NBA球員阿基里斯腱手術需要9到12個月復原，考量到塔圖姆還年輕，9個月就復出是可以趕上下賽季後段例行賽的，不過最大的問題是，就算已經可以出賽，塞爾提克是否放行也是個因素。

