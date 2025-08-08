晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》雲豹和日本B聯盟二級熊本隊9/6打交流賽 最貴票價3500元

2025/08/08 11:28

台日友好交流賽宣傳圖（雲豹提供）台日友好交流賽宣傳圖（雲豹提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPBL桃園雲豹今宣布，9月6日下午5點將於桃園市楊梅體育園區，迎戰日本B.LEAGUE二級勁旅熊本Volters隊，展開台日友好城市交流賽，最貴票價達3500元，而賽事隔日將共同舉辦「LeopardsCare 籃球活動」，透過實際行動回饋基層，落實屬地主義共同傳遞籃球正能量。

台日城市交流賽已邁入第三年，今年首次於台灣舉辦，雲豹特別邀請日本超人氣吉祥物「熊本熊（KUMAMON）」親臨現場，第一次為台灣運動賽事站台與現場球迷同樂，並邀請育幼院小朋友一同到現場感受球賽魅力，雲豹執行長張建偉表示：「這次交流賽首次移師桃園，熊本Volters全隊士氣高昂，號召日本球迷組團來台應援，我們期待讓日本球員和球迷體驗台灣獨特的應援文化，也讓國內籃球迷認識熊本這個魅力滿分的城市。」

雲豹也將在9月5日晚間於古華花園飯店舉辦「Welcome Party」，球員將穿上由「EZ Bespoke」量身訂製的帥氣西裝，迎接首次來訪的熊本貴賓，展現對交流夥伴的尊重與最高誠意，張建偉強調：「這不只是籃球比賽，更是桃園與熊本兩座城市的友誼盛會，我們希望借助在地企業力量，深化台日產業與文化交流，讓球迷感受到這份跨國情誼的溫度。」

休賽季歷經國際賽洗禮的高錦瑋與林信寬，將帶領嶄新陣容迎戰擁有山本翔太、磯野寬晃等後場主力的熊本Volters，營運長顏行書說：「季前交流賽是球員磨練、磨合的黃金機會，更是新任總教練羅德爾（Henrik Rödl）首次的率隊亮相，期待球迷到場支持，一起見證這場充滿文化火花的籃球盛事。」

雲豹也公布「台日友好城市交流賽」的票價，最貴的特釀一排為3500元、特釀二排2500元、金牌區1280元及經典區680元（自由入座），另外，預計在8月8日下午2點至8月9日早上11點開放2024-25主場季票會員優先購票（詳細購票說明請見會員信箱），8月9日中午12點於KKTIX售票系統全面啟售，更多賽事及票務行銷資訊，請持續關注台啤永豐雲豹官方粉絲專頁。

票價資訊（雲豹提供）票價資訊（雲豹提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中