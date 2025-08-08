晴時多雲

體育 棒球 MLB

MiLB》2687萬加盟道奇！生涯防禦率破5的南韓火球男張賢碩驚傳報銷

2025/08/08 12:01

張賢碩。（資料照）張賢碩。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據韓媒《MHN》報導，目前效力道奇1A的南韓潛力火球男張賢碩，目前已經離隊進行復健，本季恐怕難以回歸。

道奇在2023年以90萬美元（約新台幣2687萬）簽約金網羅張賢碩，去年於道奇亞利桑那綜合聯盟初登板時表現不佳，13場出賽防禦率高達8.14，但在升上1A後表現回升，5場登板防禦率僅2.19，12.1局送出19次三振。

目前位居道奇農場第15名的張賢碩，本季持續在1A出賽，投35.2局被敲19安失掉18分責失，投出47次三振與28次四壞保送，防禦率4.54，每局被上壘率1.32。然而根據小聯盟官網球員異動，張賢碩在7月初被放進7天傷兵名單，至今仍未復出。

韓媒報導，道奇1A負責人針對張賢碩的傷勢部位與恢復時間無法公開，但確定張賢碩目前已經離隊，並且正在亞利桑那道奇小聯盟春訓基地內進行復健，本季應該不會回歸投球。

張賢碩旅美後，生涯目前在新人聯盟與1A出賽，合計2個球季投29場有26場先發，投72.1局被敲41安失43分責失，投出115次三振與55次四壞保送，防禦率5.35，每局被上壘率1.33。

