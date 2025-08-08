MiLB》大聯盟官網下週更新新秀排行！台灣新星林維恩被點名有望竄升

林維恩。（資料照，記者王藝菘攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網《MLB Pipeline》下週將更新百大與農場前30名新秀名單，選秀專家戴克斯特拉（Sam Dykstra）、卡利斯（Jim Callis）、梅歐（Jonathan Mayo）撰文盤點各隊名次可能竄升的農場好手，其中台灣新星林維恩被點名。

大聯盟剛度過最繁忙的7月份，包含未來之星對抗賽、選秀會、簽約與交易大限，近期都陸續塵埃落定，《MLB Pipeline》團隊也準備在下週全面更新百大與各隊農場前30名新秀名單，目的主要是納入已經正式加入各隊農場體系的選秀球員，同時也針對各球團在球季中有突破表現的球員做出調整。

其中在運動家部分，官網看好台灣19歲新星左投林維恩後勢看漲，指出他在2024年6月以113萬美元加盟運動家，雖然目前處在傷兵名單，但已經留下非常亮眼的第一印象。本季他在1A與高階1A合計67.2局送出93次三振，僅投出12次保送，被打擊率僅0.224。

目前農場排名第21名的林維恩，在6月底與台灣隊友沙子宸一起升上高A，出賽6場有1場先發，主投17.2局被敲8支安打，失掉6分責失，飆出24次三振，防禦率3.06。

