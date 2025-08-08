晴時多雲

體育 競技運動 其它

新北代表隊ICG奪29面獎牌 林子婕四金封「金牌女王」

2025/08/08 13:02

新北市代表選手林子婕、黃得豐、陳予澤、徐靖閔榮獲愛沙尼亞國際少年運動會田徑混合4×100公尺接力金牌。（圖由體育局提供）新北市代表選手林子婕、黃得豐、陳予澤、徐靖閔榮獲愛沙尼亞國際少年運動會田徑混合4×100公尺接力金牌。（圖由體育局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕2025年國際少年運動會（ICG）於8月4日至7日在愛沙尼亞塔林舉行，新北市體育局今（8）日表示，新北代表隊共奪下12金、9銀、8銅，累計29面獎牌，其中來自明德高中的林子婕在田徑女子80公尺跨欄連續二屆摘金，且更在田徑賽事中一人奪得4面金牌，讓世界看見台灣選手的運動實力，更讓國際舞台上傳遞團隊精神。

體育局指出，這屆新北代表隊共有18位選手參與田徑、游泳及柔道等賽事，其中田徑隊表現搶眼，橫掃獎牌榜。其中林子婕在女子100公尺與80公尺跨欄勇奪雙金，並與隊友合作，在女子4×100公尺接力及混合4×100公尺接力再添2金，一人包辦4面金牌，成為本屆「金牌女王」。

體育局表示，年僅14歲的林子婕短跑起跑反應僅0.138秒，遠快於U16世界頂尖選手平均的0.180秒，接近世界優秀成年選手水準。專攻跨欄的她跨越每個欄架僅需0.13秒，速度驚人被譽為「新北小紀政」。

游泳項目同樣捷報頻傳。林口國中蘇柏陵勇奪男子400公尺與200公尺自由式金牌，並摘下200公尺蝶式及400公尺混合式接力銀牌，刷新上屆個人奪牌紀錄；新泰國中蔡詠翎則在女子200公尺混合式奪金，並於200公尺自由式、400公尺自由式、200公尺蝶式與400公尺混合式接力收穫4面銀牌；同校林芷妍在女子100公尺仰式決賽稱霸。

體育局說，柔道場上，正德國中莊晏菱在女子57公斤級摘金；明德高中王裔媗與余冠緯分別於女子70公斤級及男子81公斤級獲得銅牌。市長侯友宜對全體選手表達肯定與祝賀，選手們不僅展現運動實力，更在國際舞臺上傳遞團隊精神與臺灣文化。

新北市明德高中林子婕在田徑女子80公尺跨欄連續二屆摘金。（圖由體育局提供）新北市明德高中林子婕在田徑女子80公尺跨欄連續二屆摘金。（圖由體育局提供）

新北市林口國中蘇柏陵一人進帳2金2銀。（圖由體育局提供）新北市林口國中蘇柏陵一人進帳2金2銀。（圖由體育局提供）

新北市新泰國中蔡詠翎共拿下1金4銀。（圖由體育局提供）新北市新泰國中蔡詠翎共拿下1金4銀。（圖由體育局提供）

