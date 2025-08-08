晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動

田徑》國際少年運動會落幕 「新北小紀政」林子婕包辦4金

2025/08/08 13:06

新北市明德高中林子婕在愛沙尼亞國際少年運動會田徑女子80公尺跨欄連續二屆摘金。（新北市體育局提供）新北市明德高中林子婕在愛沙尼亞國際少年運動會田徑女子80公尺跨欄連續二屆摘金。（新北市體育局提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025年國際少年運動會（International Children’s Games, ICG）8/4起在愛沙尼亞塔林舉行，新北市代表隊總計奪得29面獎牌，來自明德高中的「新北小紀政」林子婕在田徑女子80公尺跨欄連續二屆摘金，新北小將表現亮眼以壓倒性實力在賽場上讓世界看見台灣。

本屆國際少年運動會新北代表隊18位選手參加田徑、游泳、柔道等賽事，其中田徑比賽新北選手超強表現橫掃獎牌榜，來自明德高中的林子婕在女子100公尺與80公尺跨欄雙雙摘金，並和隊友在女子4×100公尺接力、混合4×100公尺接力，連奪2金，一人勇奪4面金牌，成為新北代表隊的「金牌女王」。

年僅14歲的林子婕在短跑項目的平均起跑反應時間僅0.138，超越U16世界頂尖選手平均0.180甚多，已接近世界優秀成年選手0.130。專長跨欄的子婕展現驚人爆發力與技術，比賽時跨越每個欄架僅需要0.13秒，也比U16世界頂尖選手的0.18秒快了許多，堪稱「新北小紀政」當之無愧。

泳池戰況同樣精彩，林口國中蘇柏陵一人進帳2金、2銀，分別是男子400公尺和200公尺自由式金牌、200公尺蝶式銀牌，與隊友合作拿下400公尺混合式接力銀牌，這樣的成績已打破自己上屆ICG奪牌紀錄；新泰國中蔡詠翎共拿下1金4銀，在女子200公尺混合式中以穩定節奏奪金，並於200公尺和400公尺自由式、200蝶式、400公尺混合式接力等都獲得銀牌；同樣來自新泰國中的林芷妍在女子100仰式決賽順利登頂，展現仰泳技術成熟度與戰術執行力，是新北泳隊中的穩定支柱。

柔道項目，個人賽由正德國中莊晏菱奪得女子57公斤級金牌，為柔道隊增添光芒。明德高中的王裔媗與余冠緯分別於70公斤與81公斤級再添銅牌，持續展現實戰經驗與技術沉穩。賽事在8/7結束，新北市代表隊累計奪得12金、9銀、8銅，共29面獎牌，表現遠超預期。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中