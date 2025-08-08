中職》遭網友狠酸「多練球」 林益全語重心長發文：面對這幾天評論...

林益全。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心/綜合報導〕統一獅39歲老將「神全」林益全近年積極經營社群，卻遭球迷開酸「多練球實在點吧，整天拍這些片，難怪轉隊了還是在二軍」，今天林益全在社群語重心長發文，希望打破刻板印象，「其實棒球選手也是人，也可以有不同身分。」

林益全吐心聲寫下：「面對這幾天網友們的評論，我想說很多人對我們棒球選手的印象就是：『你們不就會打棒球而已嗎？』，但其實，我們每個人私底下，也有很多不同的樣子。有人愛煮飯、有人玩音樂、有人對攝影超有研究，其實棒球選手也是人，也可以有不同身分。」

「我是職業棒球選手，也是iRESTORE生髮帽的代言人，可以拍流行的短影音、也可以是喬治心目中的好爸爸，我們在球場上拚盡全力，但下了場也是普通人，會煩惱、會學習、會想成長，也會去思考，除了棒球，我還能是誰？別用一個標籤看我們，也別用一個框框看別人，每個人都有不只一個樣子，一起努力當一個更完整、更立體的人。」林益全說道。

林益全今年邁入職棒生涯第17個賽季，但本季還沒上過一軍，持續在二軍等待機會，他出賽42場，有1轟、11分打點，打擊率0.238。

