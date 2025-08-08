WTT冠軍賽》4局力退斯洛維尼亞一哥約基奇 高承睿孤軍挺進16強

高承睿在男單首輪力退約基奇，闖進16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名27的高承睿今天在2025年WTT橫濱冠軍賽男單首輪，以3:1扳倒世界排名第8的斯洛維尼亞名將約基奇，挺進16強，也是碩果僅存的台灣球員，下一輪將遭遇世界排名31的美國一哥卡納克。

今年二月底，高承睿在德國甲級聯賽曾克服局數0:2落後，第3局在8:10絕境下連續化解3個賽末點後，以3:2逆轉約基奇，但約基奇在4月的澳門世界盃小組賽以3:1扳回一城。

今天雙方再度對決，首局高承睿在2:3落後下連續反手搶攻得手連拿5分，並以10:7率先聽牌，約基奇雖連續化解兩個局點，但隨後接發球掛網，高承睿11:9先馳得點。

次局，高承睿在6平時被對手打出一波4:1攻勢，陷入7:10落後，他雖靠著反手發球搶攻破解1個局點，最終仍以8:11讓出。

關鍵第3局，高承睿在5:7落後下先是反手變直線得手，隨後接發球正手搶攻，打出氣勢，一口氣連拿6分，11:7後來居上。第4局，高承睿又是在3:5落後下展開反撲，以7:5反超，約基奇雖一度追到8平，但決勝時刻高承睿毫不手軟，先是正手搶攻得手，隨後約基奇接發球失誤，小高一鼓作氣連得3分，11:8鎖定勝利。

女單方面，世界排名12的台灣一姐鄭怡靜首輪以2:11、4:11、8:11不敵世界排名11的日本削球名將橋本帆乃香，無緣晉級16強。

