晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT冠軍賽》4局力退斯洛維尼亞一哥約基奇 高承睿孤軍挺進16強

2025/08/08 15:06

高承睿在男單首輪力退約基奇，闖進16強。（取自WTT官網）高承睿在男單首輪力退約基奇，闖進16強。（取自WTT官網）

廖志軒／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名27的高承睿今天在2025年WTT橫濱冠軍賽男單首輪，以3:1扳倒世界排名第8的斯洛維尼亞名將約基奇，挺進16強，也是碩果僅存的台灣球員，下一輪將遭遇世界排名31的美國一哥卡納克。

今年二月底，高承睿在德國甲級聯賽曾克服局數0:2落後，第3局在8:10絕境下連續化解3個賽末點後，以3:2逆轉約基奇，但約基奇在4月的澳門世界盃小組賽以3:1扳回一城。

今天雙方再度對決，首局高承睿在2:3落後下連續反手搶攻得手連拿5分，並以10:7率先聽牌，約基奇雖連續化解兩個局點，但隨後接發球掛網，高承睿11:9先馳得點。

次局，高承睿在6平時被對手打出一波4:1攻勢，陷入7:10落後，他雖靠著反手發球搶攻破解1個局點，最終仍以8:11讓出。

關鍵第3局，高承睿在5:7落後下先是反手變直線得手，隨後接發球正手搶攻，打出氣勢，一口氣連拿6分，11:7後來居上。第4局，高承睿又是在3:5落後下展開反撲，以7:5反超，約基奇雖一度追到8平，但決勝時刻高承睿毫不手軟，先是正手搶攻得手，隨後約基奇接發球失誤，小高一鼓作氣連得3分，11:8鎖定勝利。

女單方面，世界排名12的台灣一姐鄭怡靜首輪以2:11、4:11、8:11不敵世界排名11的日本削球名將橋本帆乃香，無緣晉級16強。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中