鄧愷威有望登板戰國民、克蕭與薛哲的塞揚對決 今日賽事預告與轉播

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，巨人在主場迎戰國民，效力巨人的26歲台灣右投鄧愷威有望登板。鄧愷威前一次先發面對大都會，主投3.1局失5分吞敗投。國民推出左投J.厄文（Jake Irvin）先發。

道奇將在主場面對藍鳥，將是道奇37歲名投克蕭（Clayton Kershaw）對上藍鳥40歲老將薛哲（Max Scherzer）、合計6座塞揚獎的組合；另外，老虎在主場面對天使，老虎推出塞揚強投史庫柏爾（Tarik Skubal），天使派35歲老將韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）。敬請鎖定轉播。

日職方面，軟銀鷹將在主場面對日本火腿，軟銀派出右投有原航平，火腿派出左投加藤貴之，將上演太平洋聯盟龍頭保衛戰。

中職今天有3場賽事，統一獅在澄清湖球場面對台鋼雄鷹，獅隊推出洋投布雷克，對決台鋼洋投後勁；樂天桃猿在大巨蛋面對味全龍，桃猿派出洋投威能帝，味全推出伍鐸；中信兄弟在洲際球場迎戰富邦悍將，兄弟派出本土投手鄭浩均，對上悍將土投鄭浩均。

FIBA籃球亞洲盃，台灣男籃將在台灣時間10日凌晨2點迎戰紐西蘭，力爭D組第一的位置。敬請鎖定轉播。

MLB

07：00 天使 VS 老虎 緯來體育、愛爾達體育1台

10：00 藍鳥 VS 道奇 緯來體育、愛爾達體育1台

10：00 國民 VS 巨人 緯來育樂、愛爾達體育2台、華視、東森洋片

WTT冠軍賽 橫濱站

09：00 16強（上）

11：20 16強（中）

16：30 16強（下）

轉播：愛爾達體育3台

FIBA籃球亞洲盃

15：50 菲律賓 VS 伊拉克 D組預賽

18：50 約旦 VS 中國 C組預賽

22：50 沙烏地 VS 印度 C組預賽

（台灣時間8月10日凌晨）01：50 紐西蘭 VS 台灣隊 D組預賽

轉播：愛爾達體育1台

中職

16：00 台鋼雄鷹 VS 統一獅 DAZN 1、愛爾達體育2台

17：00 富邦悍將 VS 中信兄弟 緯來體育

17：00 味全龍 VS 樂天桃猿 DAZN 2

日職

13：00 日本火腿 VS 軟銀鷹 DAZN 2

