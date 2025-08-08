網球》美國21年來最年輕！左手重砲謝爾頓多倫多大師賽奪冠

謝爾頓。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝爾頓（Ben Shelton）在多倫多男網賽決戰歷經3盤2度搶7激鬥，終以6：7（5：7 ）、6：4、7：6（7：3）大逆轉難纏的俄國悍將哈查諾夫（Karen Khachanov），年僅22歲「左手重砲」笑擁冠軍，成為美國近21年來最年輕的ATP千分等級大師賽贏家。

「感覺太不真實了，這週很漫長，通往決賽的道路並不平坦。我的最佳狀態是在關鍵時刻展現出來，我把握住機會並從逆境反彈，最終堅持奮戰到底，所有這些都是我希望在自己身上看到的。」謝爾頓在加拿大過關斬將，首闖大師賽壓軸就順勢攻頂，已是退役名將羅迪克（Andy Roddick）自2004年以21歲邁阿密掄元以來，美國男子年紀最小的新科大師賽冠軍，最新世界排名也將升至職業生涯新高第6席。

謝爾頓繼2023年東京、2024年休士頓以來笑擁第3冠，也是迄今最具分量的金盃，賽後特地感謝職業球員退役的教練老爸布萊恩（Bryan Shelton），「他比全世界任何人都了解我，提供的建議總是對的，非常誠實從不粉飾太平。我尊重父親的專業和出色網球頭腦，他也同樣尊重我的獨立性。關鍵時刻他會放手讓我發揮打出自己風格，但比賽中總能給我注入一些能量，這很有幫助。」

