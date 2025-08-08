台師大女足抽血案》教育部攜手全聯會啟動支持方案 供近十年女足隊員諮商服務

教育部與中華民國諮商心理師公會全國聯合會合作，啟動心理支持專案給近10年曾任台師大女足隊員有需要者使用。（資料照）

〔記者楊綿傑／台北報導〕台師大女足隊爆發「抽血換學分」及霸凌等情事，引發社會關注，對於受害及潛在受影響學生，教育部攜手中華民國諮商心理師公會全國聯合會啟動心理支持服務方案，教育部表示，透過開設專線電話、LINE@提供匿名且即時協助，只要是近10年曾任女足隊員都可藉此管道進行諮商。

台師大女足抽血案發生後，教育部特別點出應優先強化學生輔導，後續教育部學特司也前往台師大訪視女足隊專案輔導計畫執行情況，當時司長吳林輝針對外界開始流傳對女足隊員不友善及威脅言論強調將嚴格查處，同時稱學生可透過學校進行輔導諮商，若要尋求外部資源，教育部也會提供求助窗口。

教育部指出，隨相關事件的爆發，相關人員不僅面臨來自外界的關注與評論，甚至還遭遇警告與威脅，這些壓力與恐懼所造成的不安與創傷應得到有效處理，以免影響身心健康。期待透過與全聯會合作啟動「國立台灣師範大學女足隊心理支持服務專案」，協助女足隊提供妥適的心理輔導服務。

教育部說明，此委託專案目的在協助105年至114年間曾任女足隊隊員提供全面心理健康服務。包括電話諮詢、追蹤關懷、心理諮商媒合以及精神醫療資源轉介等，且為便利當事人諮詢、獲得相關協助資訊，設有專線電話（0937-563-900）及官方LINE帳號（@582edxrx），需要者皆可透上述管道，進行匿名諮詢，也可填寫申請表申請心理諮商服務。

教育部強調，全聯會已研擬相關協助策略，並邀請具創傷復原、倫理與運動員諮商等專長的資深諮商心理師，為當事人提供安全、保密的心理諮商服務，且將恪守保密原則，確保當事人的姓名與資料保密，讓求助者在安全與信任的環境中，得到專業的協助，進而修復心理創傷，調適身心壓力，陪伴當事人走向復原的道路。

