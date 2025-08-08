澎湖之光港都盃國武術錦標賽表現優異 馬公市公所舉辦慶功宴

港都盃國武術錦標賽 澎湖縣代表隊表現優異。（馬公市公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣代表隊在第21屆全國港都盃國武術錦標賽表現優異，獲得金牌28面、銀牌21面、銅牌24面及第4名38席的成績，其中多名獲獎選手長期在馬公市接受訓練。馬公市長黃健忠今（8）日設宴表揚，表揚澎湖之光選手在賽場優異表現。

今日馬公市公所在3樓禮堂舉辦慶功宴，邀集澎湖縣國武術總會理事長宋昀芝（澎湖縣議員）、常務理事陳清志、常務監事高瑪莉及總幹事王昆彬（總教練）與選手及家長齊聚一堂，共同慶賀優異表現。現場氣氛熱烈，選手們與教練、家長合影留念，台電尖山電廠特別致贈的冰棒也為活動增添清涼。

黃健忠表示，國武術結合傳統技藝與現代運動精神，培養的不僅是技術，更包括毅力與專注。此次在港都盃的表現，充分展現選手平時訓練的成果。他感謝澎湖縣國武術總會的推動、總教練王昆彬的專業指導，以及家長加油團的長期支持，同時感謝台電尖山電廠致贈冰棒與大家分享，讓慶功宴更添溫度，並期勉選手持續精進。

宋昀芝指出，澎湖縣國武術總會今年4月成立，雖然國武術在澎湖仍處於發展階段，但本次港都盃的表現顯示地方武術風氣正穩步提升。未來將以健身、防身及文化傳承為方向，持續推廣國武術並培育更多優秀選手，讓這項運動在澎湖深耕發展。馬公市公所表示，國武術兼具強身健體與陶冶心性的價值，是本市運動風氣的重要組成部分。市公所將持續與總會及各界合作，鼓勵更多市民參與，推動國武術在馬公市的傳承與發展。

澎湖縣代表隊表現優異，抱回一堆獎盃。（馬公市公所提供）

