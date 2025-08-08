晴時多雲

網球》百搭天后謝淑薇改配柴原瑛菜 辛辛那提首戰第2種子勁敵

2025/08/08 16:33

謝淑薇。（資料照，路透）謝淑薇。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「百搭天后」謝淑薇蒙特婁女雙4強止步後，轉戰同樣WTA千分等級的辛辛那提網賽，為本月底美國公開賽重頭戲備戰，今大會女雙32席籤表出爐，小薇確定改配日本好手柴原瑛菜，首戰第2種子加拿大達布羅絲基（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe），非種子「台日聯軍」準備再爆冷門扳倒勁敵。

時值北美硬地賽季，謝淑薇先前與24歲的塞爾維亞好手達妮洛維琪（Olga Danilovic）臨時組軍，就過關斬將重返WTA千分蒙特婁女雙準決賽，如今從加拿大轉戰美國俄亥俄州，改與27歲的柴原瑛菜首度合拍，這也是小薇本季第5個女雙合作對象，球迷期待經驗豐富且球風靈巧多變的「台灣一姊」，臨場再度發揮百搭功力，紐約美網大滿貫前以戰養戰，把握最後暖身機會並磨合默契。

本屆辛辛那提共3位台將女雙出擊，除了近況甚佳的謝淑薇，詹皓晴與中國蔣欣玗排第8種子，首戰日本青山修子／西班牙布克莎（Cristina Bucsa）；吳芳嫺和匈牙利施拖拉（Fanny Stollar）對決左右開弓的捷克萬卓索娃（Marketa Vondrousova）／美國斯特恩絲（Peyton Stearns），各自爭取開胡挺進16強。

