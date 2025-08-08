晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》史上最貴索托開轟破無安打露笑容 有球評不滿：想看到態度...

2025/08/08 18:38

索托。（資料照，路透）索托。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會昨天以1比4敗給守護者，3連戰遭橫掃。大都會強打索托（Juan Soto）在該場9局下開轟，避免被對手無安打。目前擔任球評、曾是NFL辛辛那提猛虎隊四分衛的伊夏森（Boomer Esiason）近期在節目中批評索托，「他臉上掛著微笑，他在笑，我受夠了。」

大都會昨在主場面對守護者，大都會打線前8.1局0安、遭到守護者右投G.威廉斯（Gavin Williams）封鎖，9局下1出局的情況下，索托轟出中外野陽春砲、他在繞壘時露出笑容，大都會整場首安就是陽春砲、也突破G.威廉斯的無安打比賽，大都會最終仍輸球苦吞4連敗、近9戰吞8敗。

伊夏森近日在美國電台WFAN的節目中表達對索托的不滿，「我想看到的是態度...如果那個人拿7.65億美元合約、還應該是球隊的領袖，那我是不會追隨這種人。」伊夏森直言，「你是薪水最高的選手，無論是賈吉（Aaron Judge）、大谷翔平、還是這次案例的索托，都必須領導球隊，他們必須作出榜樣。」

索托今年季前以15年7.65億美元大約加盟大都會，近期狀況欠佳，過去15場比賽只交出1成85的打擊率。索托本季出賽113場，繳出26轟、64分打點，打擊率2成49，整體攻擊指數（OPS）為0.885。

大都會目前戰績為63勝52敗居國聯東區第二，與國東龍頭費城人有2.5場勝差。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中