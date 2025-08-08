MLB》史上最貴索托開轟破無安打露笑容 有球評不滿：想看到態度...

索托。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕大都會昨天以1比4敗給守護者，3連戰遭橫掃。大都會強打索托（Juan Soto）在該場9局下開轟，避免被對手無安打。目前擔任球評、曾是NFL辛辛那提猛虎隊四分衛的伊夏森（Boomer Esiason）近期在節目中批評索托，「他臉上掛著微笑，他在笑，我受夠了。」

大都會昨在主場面對守護者，大都會打線前8.1局0安、遭到守護者右投G.威廉斯（Gavin Williams）封鎖，9局下1出局的情況下，索托轟出中外野陽春砲、他在繞壘時露出笑容，大都會整場首安就是陽春砲、也突破G.威廉斯的無安打比賽，大都會最終仍輸球苦吞4連敗、近9戰吞8敗。

伊夏森近日在美國電台WFAN的節目中表達對索托的不滿，「我想看到的是態度...如果那個人拿7.65億美元合約、還應該是球隊的領袖，那我是不會追隨這種人。」伊夏森直言，「你是薪水最高的選手，無論是賈吉（Aaron Judge）、大谷翔平、還是這次案例的索托，都必須領導球隊，他們必須作出榜樣。」

索托今年季前以15年7.65億美元大約加盟大都會，近期狀況欠佳，過去15場比賽只交出1成85的打擊率。索托本季出賽113場，繳出26轟、64分打點，打擊率2成49，整體攻擊指數（OPS）為0.885。

大都會目前戰績為63勝52敗居國聯東區第二，與國東龍頭費城人有2.5場勝差。

